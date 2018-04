El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, aseguró que "la Justicia federal en el interior no existe" porque solo hay seis juzgados federales.





El funcionario remarcó que "la Justicia federal del interior es un Poder Judicial inexistente. Santa Fe tiene seis juzgados federales con mil kilómetros de costa para juzgar delitos aduaneros, fiscales, narcotráfico, lavado de dinero y trata".





Y agregó: "Cuando me hablan de cambiar el Código Procesal Penal federal, o el Civil, les advierto que antes de cambiar los códigos nombremos jueces, de qué vale tener códigos de procedimientos si no tenemos jueces".

silberlif.jpg



Silberstein también hizo hincapié en la Justicia provincial. Aseguró que "en Santa Fe, más allá de divergencias, tenemos una estructura judicial donde no se ve un campo de lucha política partidaria, no se ven grandes escándalos de corrupción y de robo; no se ven jueces enriquecidos ni que estacionan una Ferrari en la puerta de tribunales".