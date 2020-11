UDA asegura que no están dadas las condiciones para volver a las clases presenciales

"Podemos señalar también –continúa–, que hay instituciones educativas, que carecen de los asistentes escolares necesarios para garantizar la limpieza e higiene diaria, en este contexto de pandemia. Por otra parte, la realidad en nuestra provincia nos indica que los contagios no ceden, inclusive Santa Fe, está en el tercer lugar con números de transmisión de Covid".

"Como ya lo expresara el secretario General de UDA y secretario de políticas educativas de la CGT, Sergio Romero, días atrás, no es posible el regreso a la presencialidad si no están dadas las condiciones de acuerdo a los protocolos. La continuidad educativa y pedagógica deben estar garantizadas con acciones que no pongan en riesgo la salud de la comunidad escolar. Las y los docentes nunca han dejado de enseñar, utilizando diferentes medios y con la colaboración y esfuerzo de las familias, por lo que UDA solicita que toda determinación con respecto a la presencialidad, sea tratada y acordada en el ámbito paritario", concluye.