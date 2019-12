Un tercio de la Cámara de Senadores está en edad jubilatoria

Este año "Ahora, en Senadores –aclaró– es totalmente distinto porque son uninominales entonces una candidatura implica una banca que si gana no tiene renovación, ni etaria ni femenina. Se ve en lo que se viene dando en la última década, que los senadores son siempre los mismos, con una construcción de poder territorial muy fuerte. Ahí sí hay una lógica masculina de poder que no se puede romper".

La licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de IHUCSO Litoral y becaria de Conicet, María Emilia Perri, analizó las trayectorias de los diputados que cumplieron funciones entre 1983 y 2015 y observó sobre este año electoral: "El movimiento de mujeres logró romper la lógica de cómo se daba la práctica política y la constitución de las listas. Pero por otro lado hay que hacer una diferencia entre lo que pasa en Diputados de lo que pasa en Senadores. Tiene que ver con pensar en cómo se componen las listas y cómo se transforman en escaño".

De las 19 bancas de senadores en la Legislatura provincial, 16 renovaron sus cargos. Uno de cada tres está en edad jubilatoria. Los mayores de 65 son seis Ricardo Kaufmann (77), Osvaldo Sosa (72), Cristina Berra (71), Eduardo Rosconi (67), Armando Traferri (65) del Partido Justicialista, y Joaquín Gramajo (66) electo por el FPCyS. El promedio de edad a partir del 10 de diciembre de 2019 será de 57 años. En comparación, en 2015 la Cámara alta asumió con un promedio de 55. Cabe destacar que del total de bancas, solo habrá tres nuevos senadores en el cargo (por Rosario, La Capital y San Jerónimo) y en esos casos los electos son más jóvenes que sus antecesores.

El más joven será el senador electo Marcos Castelló (PJ), con 42, y el más avanzado en edad Kaufmann. Sobre Castelló, Perri apuntó: "Es un «joven» que también es nuevo en política y que ha logrado acaparar un lugar dentro del peronismo que estaba perdido. Pero también, ganó en un distrito como La Capital que al igual que Rosario tiene mucha renovación porque nunca son los mismos, suelen ser los departamentos que cada cuatro años cambia senador".

"Pero el Senado tiene un problema que incluso después se torna político, porque cómo hacés para sacar leyes cuando hace 10 o 15 años que no modifica su composición en cuanto a las personalidades. Eso también tiene que empezar a ser dicho y puesto en consideración. Termina siendo funcional a la política más tradicional porque tenés los mismos personajes cuando la sociedad va cambiando, los temas, la agenda política y legislativa se va modificando pero estas personas siguen trabajando determinadas legislaciones. Eso lo ha sufrido el movimiento de mujeres en la provincia con, por ejemplo, la ley de cupo, la ley de Educación Sexual Integral", agregó.

La única senadora

Cristina Berra, del departamento San Martín, fue reelecta por un cuarto período este año. Fue la única senadora mujer entre 2015 y 2019 y será la única senadora mujer entre 2019 y 2023.

"Es un caso paradigmático para observar porque ella entró en esa lógica, hace ya tres períodos. Hay un aprendizaje que ha hecho de sus pares varones que le ha permitido seguir estando en ese lugar. Que no fue así con senadoras anteriores, porque no revalidaron su lugar ni continuaron en cargos. El Fondo de Fortalecimiento Institucional que manejan hace que tengan un poder territorial que es difícil después sacárselo. No obstante, ese fondo está desde el año 2011 con lo cual más allá del dinero tiene que haber otra explicación que tiene que ver con las prácticas que les permiten estar en esos lugares. Tenemos senadores que están desde 1987 o 1991, entonces, tampoco podría explicarse solo en función del dinero que manejan", describió Perri.