Ponce: "Es bueno que la gente vuelva a creer en el equipo"

Le costó dormirse por todo lo que había vivido, aunque también la madrugada lo tomó empezando a editar imágenes de lo que viene para el equipo. Juan Francisco Ponce asumió la responsabilidad de dirigir a Unión en la Liga Argentina tras el alejamiento de Daniel Beltramo y en un mano a mano con UNO Santa Fe brindó las sensaciones luego de vencer a Independiente (SdE): "En la previa me alimenté de muchos mensajes, del apoyo de mucha gente, la verdad que me sirvieron para bien, todavía estoy tratando de salir del partido y me cuesta verdaderamente despegarme de la situación del despido de Pirincho, no es algo que pueda aún digerir y me cuesta un poco".





Y más adelante, agregó: "Estaba un pco nervioso antes del partido, no me di cuenta que entré sobre la hora a la cancha, esperé en el vestuario con algunos integrantes del cuerpo técnico. Después con el juego comenzado se me fue pasando y me enfoqué en el trámite, las sensaciones son buenas, no me sentí mal en el partido y siempre busqué estar atento, más allá de puntualizar sobre algunos errores, traté de darle siempre calma a los jugadores".





Al momento de entregar, de acuerdo a su visión, los aspectos positivos y negativos del quinteto Tatengue, Juanfra no dudó en aseverar que "la entrega nunca estuvo en tela de juicio, la cuestión actitudinal no fue un punto de discusión en todo este tiempo, tuvimos algunas distracciones defensivas, por momentos parecía que podíamos quebrarlos y le dimos vida a ellos con varios errores, algo que seguramente nos enfocaremos en estos entrenamientos para no repetir en la gira por Tucumán y Santiago".









El apoyo de la gente

Después del debut de Unión como local ante Libertad, el pasado mes de octubre, el Ángel Malvicino tuvo su segunda mejor afluencia de público, que desde el anuncio de Ponce como DT en la presentación se mostró claramente en favor del actual conductor. En este sentido, disparó: "Tenía muchos amigos que me fueron a apoyar, fueron mis familiares, mis padres estuvieron después del partido porque venían de viaje, mejor que se vaya acercando un poco más la gente, es bueno que vuelva a creer en el equipo, como ciudad se tendría que apoyar la plaza, no solamente el hincha tatengue que siempre nos acompaña, Unión hoy es la expresión máxima que tiene la ciudad a nivel nacional y ojalá que se pueda trabajar para que se sienta siempre acompañado".





Ponce en todo momento resaltó y no se desvió de una función que actualmente debe cumplir, pero a la que llegó de rebote por el alejamiento de Beltramo. Es más, reafirmó que el contacto con Pirincho aún perdura: "Hablé mucho con él antes del partido, de todas las cosas que sucedieron. Fue todo muy rápido, después me mandó un mensaje de apoyo. Ese proceso de aprendizaje a su lado fue muy bueno, no tengo nada que reprochar. Ahora vamos a preparar esta gira, que va a ser dura, en una competencia pareja donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Quiero destacar que los más grandes del plantel también me dieron su apoyo para salir de esta situación y poder conseguir una victoria importante en nuestra cancha".