Por el paro, la municipalidad solicita no sacar la basura

Debido a que este domingo por la noche y durante todo el día lunes no habrá recolección de residuos en la ciudad; la Municipalidad de Santa Fe solicita no sacar a la via pública la basura.





Desde el gobierno de la ciudad informaron que el martes el servicio de recolección se normalizará y, por lo tanto, se podrán sacar los residuos húmedos.









Esta situación obedece a la al paro nacional anunciado por la CGT para este lunes, al cual adhirió el gremio de camioneros.





El servicio de recolección se va a ver afectado en la mayoría de las ciudades de la provincia. En aquellas ciudades en donde el servicio es municipal va a estar condicionado por el paro de municipales y si es tercerizados (como en Santa Fe, a través de Cliba y Urbafe), afectado por la adhesión del gremio de Camioneros.