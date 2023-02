¿Por qué hacer un videocurrículum? Pasos para crear un currículum exitoso

Crear un currículum en video no es demasiado difícil, bastará que cuentes con una buena app para editar videos. Lo ideal es que expongas tus puntos fuertes de manera clara y concisa y que no te explayes demasiado para que el video no termine siendo engorroso de ver. El hecho de que te tomes el tiempo de crear un videocurrículum habla muy bien de tu interés por tu nuevo cargo, y además revela a tu empleador tus habilidades de una manera ingeniosa y moderna.

Lo único que necesitas para hacerlo es un editor de video para Windows o Mac y tener a tu alcance toda la información necesaria para plasmarla en el video. Tu experiencia laboral, formación académica, formación complementaria y todo lo que te posiciones como la opción ideal para el puesto es algo que debe estar en tu currículum en video.

Tips que te ayudarán a crear el mejor videocurrículum

Ahora que te has decidido a formar parte del selecto grupo de gente que ha elegido destacar, es importante que conozcas algunos de los mejores tips y consejos para crear un videocurrículum que marque la diferencia. A continuación tienes algunos tips para que todo salga a la perfección.

Elige un buen editor de video

El primer paso es elegir el mejor editor de video para Windows o Mac, ya que este te permitirá afinar los detalles para un acabado profesional. Nuestra recomendación claramente es Filmora, y la razón es muy simple. Se trata de un software de edición de videos capaz de ofrecer resultados con calidad profesional, lo ideal para tu videocurrículum.

Cuenta con una galería con más de 900 efectos, así como también transiciones y la cualidad de integrar transiciones, hacer modificaciones en el audio, el color y mucho más. Se trata de uno de los editores más completos que puedes encontrar y además es muy fácil de utilizar.

Cuida tu presentación

Es muy común que en este tipo de videos tú como interesado aparezcas en el clip. Si bien el video es importante, tu presentación y la manera en cómo te expreses pueden marcar la diferencia. Es esencial que tengas buena presencia y que modules bien las palabras a medida que describes todos los datos importantes sobre ti.

Resulta ser una buena idea crear un guion, no se trata de una película o un video que lo requiera pero si en algo podemos estar de acuerdo es que es mejor tener claro lo que vas a decir y en qué momento lo vas a decir.

Piensa en un buen escenario

No tienes que salir de tu casa para poder filmar tu videocurrículum, bastará con que elijas un buen lugar en ella para hacerlo. Si tienes una pequeña oficina o estudio en tu casa, ese puede ser el lugar perfecto. Asegúrate de que haya buena iluminación y que los sonidos ambientales no interfieran con lo que estás diciendo.

Puede ser buena idea grabar el video cuando estés solo en casa, o en caso de no estarlo pedirle a los demás que por favor guarden silencio y no interrumpan. Si no tienes un lugar donde hacerlo que luzca como una oficina o un sitio similar, Filmora tiene una opción de pantalla verde, con ella puedes cambiar el fondo del video sin tener que disponer de una pantalla verde ideal, ¿no es genial?

Ve al grano

Aunque quizás quieras extenderte contando todas tus habilidades, lo mejor será que seas directo y vayas al grano. Una presentación de 15 segundos donde le cuentes a todos quién eres puede bastar. La información debe ser de interés, es decir, enfócate en las habilidades que sean de utilidad en el cargo en el que te estás postulando y deja en claro porque eres eso que la empresa necesita.

Vale la pena que ensayes, y que repitas el video tantas veces como sea necesario antes de montarlo en el proceso de edición. Recuerda que Filmora puede cambiar muchas cosas, pero lo que dices en el video puede que no, así que practica antes de trabajar en la versión final.

Muy importante: Sé sincero con lo que dices en todo el video, no vale la pena que exageres con tus habilidades o que mientas al respecto de tu formación, ¡tenlo muy en cuenta!

Cambia lo que los demás piensan de ti

Un videocurrículum es una manera ingeniosa de cambiar la manera en cómo te perciben los demás en el campo profesional. Demostrarles a todos que eres capaz de innovar y estar un paso adelante en términos de creatividad, siempre es una buena manera de comenzar. Con herramientas como Filmora a tu favor, tienes en tus manos la posibilidad de crear el currículum en formato de video más interesante de todos. Puedes encontrar Filmora en su versión de prueba que es completamente gratuita, o disfrutar de todas sus opciones de manera ilimitada comprando su versión de pago.