¿Porque Lady Gaga cancela el resto de gira?

"Estoy tan devastada que no sé cómo describirlo. Todo lo que sé es que si no hago esto, no estaría a la altura de mis palabras o del significado de mi música", explicó en su cuenta de Twitter la artista creadora de hits como "Poker Face" o "Born This Way", quien agregó: "Mi equipo médico está apoyando la decisión de que me recupere en casa".





De esta manera Lady Gaga dio por canceladas oficialmente las citas que le quedaban de la gira europea de su Joanne World Tour, que incluía recitales en Londres, Manchester, Zurich, Colonia, Estocolmo, Copenague, París y Berlín.





"Tengo que ponerme a mí y a mi bienestar en primer lugar. Los amo siempre", finalizó la cantante, quien en septiembre pasado ya había tenido que dar de baja un concierto en Río de Janeiro por la misma afección que la aqueja hace tiempo. Justamente en el documental sobre ella que Chris Mourkabel realizó para Netflix, "Gaga: Five Foot Two", la artista mostró su vulnerabilidad ante sus fans y aceptó ser filmada durante los tratamientos médicos que lleva adelante para paliar la enfermedad.



La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga anunció la cancelación de las últimas diez fechas de su gira europea por el "dolor severo" que sufre por culpa de la fibromialgia que la afecta hace años, y que en los últimos tiempos la ha obligado a dar de baja conciertos en varias oportunidades.