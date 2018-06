Precipitaciones y temperatura: ¿qué invierno debemos esperar los santafesinos?

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer su informe trimestral para junio, julio y agosto para todo el país. Se trata de una estimación que realiza cada tres meses el organismo nacional para cada región.





En lo que respecta a las precipitaciones, el estudio anticipa lluvias normales o algo superiores a las normales sobre el centro y sur del litoral, lo que incluye el este de la provincia. Sin embargo, pronostica que sean superiores a las normales sobre el oeste de Santa Fe; como así también en el norte del país, Córdoba, y este de San Luis

Lluvias.JPG



En lo que hace a las temperaturas, el informe describe que para esta zona las mismas podrían ser superiores a las normales. Este fenómeno se daría en gran parte del país, fundamentalmente sobre gran parte del norte y centro del país incluyendo la región de Cuyo, región del Litoral y este de Buenos Aires.

Temperaturas.JPG



Las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el período analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala intraestacional como, por ejemplo, intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.





El informe aclara que "no se descarta que al principio del trimestre predominen temperaturas algo más frías que lo normal" (como las que estamos teniendo en Santa Fe). El SMN explica que el fenómeno es "debido a las irrupciones de aire frío esperadas".





El organismo nacional aclara que el informe trimestral no indica la variabilidad a lo largo del trimestre. En ese sentido, apunta que si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos.





Por tal motivo, el SMN recomienda consultar el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.