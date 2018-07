El audio de Pity Álvarez a su madre antes de entregarse a la policía copy

El ex líder de "Intoxicados" y "Viejas Locas", Pity Àlvarez, le envió un mensaje de voz a su madre Cristina antes de entregarse a la policía tras el asesinato de Christian Díaz en Villa Lugano.

pity alvarez cristian.jpg





Hoy en "Involucrados", el ciclo que conduce Mariano Iúdica por América, se conoció un audio de WhatsApp en el que le aseguró a su madre que "dejó todo arreglado" antes de entregarse a la policía.

En el audio también se lo escucha decir: "Yo ahora estoy comiendo. No como desde ayer. Me pasa a buscar el abogado y voy. Si me internan de vuelta, yo ya había tomado una decisión. Me da lástima no poder conocer a Blondie. Por un gil, un terrible artista se va. No sé a dónde, pero se va. Me voy y dejo todo arreglado".

El fuerte audio de Pity a su madre.

