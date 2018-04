Karina sobre el Kun Agüero: "No terminamos de ser una familia" copy

Kun Ag眉ero y luego de los rumores de la supuesta reconciliaci贸n entre el futbolista y su ex, Gianinna Maradona, este lunes, Karina "La Princesita", dialog贸 con Tras ocho meses de su separaci贸n dely luego de los rumores de la supuesta reconciliaci贸n entre el futbolista y su ex,, este lunes,, dialog贸 con Los 脕ngeles de la Ma帽ana sobre su ruptura con el deportista.

"Lo escuch茅. No voy a decir que no, pero en eso no me meto. As铆 sepa o no, siempre trato de no opinar sobre temas que no me corresponde. Hoy ese tema ya no me corresponde", arranc贸 a decir.

Luego, la cronista le pregunt贸 si entre ella y Ag眉ero hab铆a quedado una buena relaci贸n: "Cuando ya no ten茅s algo que ver con alguien, queda mal que opines", dispar贸.

"Yo siempre viv铆 ac谩 en la Argentina, no terminamos de ser una familia, pero qu茅 se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos", concluy贸 Karina.

Mir谩 el video!

