Primón: "Los nadadores siguen trabajando en seco"

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos ha dispuesto ya hace un tiempo la suspensión de todas las actividades vinculadas con la natación y el waterpolo, para poder cumplimentar la cuarentena dispuesta por las autoridades nacionales como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

No quedaron ajenos a dichas disposiciones las federaciones nacionales quienes se preparaban para organizar diferentes competencias en todos sus estamentos y disicplinas, lo cual deberá esperar a que se levanten los impedimentos dispuestos por las autoridades nacionales y provinciales.

"En un primer momento nosotros fuimos siguiendo todas las normativas a nivel nacional, la Federación, la primer semana, antes de que se decrete la cuarentena trabajamos casi normal, en realidad, con la oficina cerrada y de manera virtual. Y a partir del decreto cerramos la oficina, y ampliamos las disposiciones que bajaban de la Cadda" le dijo Yanina Primón a UNO Santa Fe.

La presidenta de la Federación Santafesina de Natación destacó que "Allí acompañó la Confederación con un trabajo de los entrenadores nacionales para los deportistas de la selección, que son los que más se vieron perjudicados, específicamente la tarea fue en seco. Los demás se dispuso que cumplan las disposiciones vigentes".

image.png

"La Fesana acató las disposiciones deportivas nacionales, y eso era no salir, quedarse en sus casas, ya que se suspendieron todo tipo de actividades. Los que pertenecen a una selección, ó una elite de entrenamiento hicieron entrenamiento en seco, que es lo que la Confederación ha mandado e informado a los diferentes técnicos para que sigan trabajando, y aquellos que tienen una pileta en su casa por supuesto que también, hasta que el tiempo los ayude con las temperaturas acordes. Pero sino todos deben trabajar en seco" manifestó con claridad la docente santafesina.

Más consideraciones

"Las competencias locales próximas eran en abril, así que esperaremos a que cuando esto se retome se rediagramará el calendario. Teníamos tanto en waterpolo como en natación eventos. En marzo se debía realizar un Nacional de water polo en Santa Fe, y eso se reprogramará para cuando vuelvan las actividades, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones provinciales y nacionales. A nivel nacional los próximos torneos son en julio-agosto, no está definido su calendario. Los de verano ya terminaron, los de natación, no así de waterpolo y masters se deberán retomar", sostuvo Primón.

La autoridad máxima de la natación local resaltó que "El tema de los Juegos Olímpicos fue también una puja deportiva porque Tokio quería reprogramar, y el Comité Olímpico era esperar. Cada país pidió reprogramar porque no solamente se estaba perjudicando a los santafesinos sino a todos los deportistas en general. Se logró reprogramar para 2021, y lo que no está definido, por ejemplo en Buenos Aires debía hacerse el Sudamericano, y está pendiente de si se disputará o no. Porque todo depende de cuando volvemos a la actividad, porque una cosa es el 13 de abril, pero si se extiende más en el tiempo no podemos saturar de actividades en lo que nos va a restar del año".

image.png

En el cierre de la nota le preguntamos por el presente de Candela GIordadino, la nadadora de Unión, que ha tenido en los últimos tiempos un protagonismo excepcional en las diferentes competencias. Sobre ello remarcó que "Candela ya no es una sorpresa, va a seguir creciendo, con los avances que pueda llegar a tener la vamos a seguir viendo en los primeros lugares. Es una gran nadadora, tiene un futuro enorme, va a llegar deportivamente muy alto, y eso es más que satisfactorio. En los últimos campeonatos se está volviendo a tener chicos santafesinos en buenas posiciones, aunque son épocas, porque es muy dificil formar un nadador pero se está logrando, y quedó demostrado en los últimos nacionales, en el cual hubo muchos chicos en los primeros lugares, que pertenecen a diferentes entidades de nuestra región".