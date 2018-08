"Puedo ayudar a Messi de muchas formas"

Sport, habló de lo que significa para él esta chance, de su hambre de levantar trofeos y de lo que puede ayudar a Messi.

Arturo Vidal llegó a Barcelona en este mercado de pases y, de no haber sido por la recalada de Cristiano Ronaldo en Juventus, habría sido el fichaje más resonante del receso invernal. El volante chileno de 31 años dejó Bayern Munich para afrontar el desafío deportivo más importante de su carrera y, en una entrevista exclusiva con el medio catalánhabló de lo que significa para él esta chance, de su hambre de levantar trofeos y de lo que puede ayudar a Messi.





vidal.jpg



Barcelona no es cualquier equipo para Vidal, lo dijo varias veces: para él, es el mejor equipo del planeta. Cuando le consultaron si habiendo jugado en Juventus y Bayern Munich, Barcelona era una experiencia similar, el volante respondió: "No, esto es el salto al mejor equipo del mundo. Creo que me gané el derecho a estar acá, espero disfrutarlo al máximo, ganar, ganar todo lo que hay y cumplir el sueño de ganar la Champions" dijo y agregó: "Vine a ganarlo todo, vine a seguir dejando bien el nombre de Chile y a disfrutar del mejor fútbol".





En abril de este año, Barcelona sufrió una extraña derrota ante Roma, en cuartos de final de la Champions League: el equipo de Valverde ganó 4-1 en el Camp Nou en el partido de vuelta, pero cayó 3-0 en Roma en uno de sus peores partidos de la última década. Vidal habló de ese partido: "No sé lo que pasó, no estaba acá, fue un partido raro, todo el mundo se sorprendió, pero más de eso no puedo ver. No estaba acá, pero se vio raro. Fue algo increíble lo que pasó", y deslizó que, con él en cancha, la actitud hubiese sido distinta: "No sé si hubiese pasado, pero lo que sí espero es que, estando yo acá, no pase nunca".







vidal1.jpg

Una de las preocupaciones de los hinchas de Barcelona es que Vidal no pareciera tener el gen de juego culé: el chileno es más luchador que dotado futbolísticamente y más físico que elegante, pero él se desmarca de estas afirmaciones: "No sé si un futbolista físico hace diez o doce goles por temporada. La marca, claramente lo fuerte mío es la marca, la recuperación, la táctica, ayudar al equipo, ir y volver muchas veces en el partido. Pero también soy capaz de ayudar con goles cuando se me da la oportunidad. Lo que tengo claro es que voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho siempre: luchar, porque nada es fácil, pero todo se puede en la vida con esfuerzo y sacrificio".





Por último, le preguntaron cómo puede ayudar Vidal a Messi, y respondió: "De muchas formas, mi trabajo es tratar de ayudarlo en lo que más se pueda, tratar de estar atento a la hora de recuperar, de darle el balón en momentos clave para que él pueda seguir marcando goles, ayudar al equipo a que no nos metan" y agregó: "En definitiva, tratar de sacar todo el provecho a Leo cuando tiene la pelota porque él, cuando tiene la pelota, es una maravilla. Por eso es el mejor de todos. Y hay que estar muy atento y tratar de moverse mucho y darle muchas opciones de pase o de gol".