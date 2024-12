Pullaro destacó que "el desafío es dejar un mejor y fortalecido sistema educativo en la provincia"

Así lo señaló el gobernador al firmar convenios del programa 1000 Aulas. “Vienen reformas más profundas en el sistema educativo, pero si una escuela no tiene gas o pintura, todo se viene abajo".

Durante el acto, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro señaló que “este programa surgió cuando debatíamos políticas públicas de educación y vimos que había que poner en orden un sistema donde el Estado invertía muchos recursos, pero el impacto en la calidad educativa no era el esperado; esto no era culpa de los maestros o directivos, era culpa de que había un sistema completamente desorganizado que no establecía claramente cuáles eran las prioridades”.