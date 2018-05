Quedó inaugurado el desagüe Padre Genesio, en Guadalupe Este

En un encuentro con vecinos y funcionarios de la Municipalidad, el intendente Jos茅 Corral dej贸 inaugurado el desag眉e Padre Genesio, en Guadalupe Este. La obra forma parte de la licitaci贸n que incluye otras obras h铆dricas en la cuenca Genesio-Roca, por un monto total de $17.280.358. Habilitar estas obras, para el mandatario santafesino "siempre es un desaf铆o porque, al estar debajo del pavimento, no se ven". Adem谩s, asegur贸 que en este tipo de trabajos, la Municipalidad tiene experiencia "ya que es la obra n煤mero 40 que inauguramos de diferentes desag眉es, ya sean grandes, peque帽os o medianos".

La ejecuci贸n de este trabajo se inscribe en el Plan de Obras Localizadas de Desag眉es Pluviales y es financiado a trav茅s del endeudamiento por $113 millones aprobado por el Concejo Municipal para obras h铆dricas. El cr茅dito "nos permiti贸 avanzar en obras muy importantes para que la ciudad est茅 mejor preparada y que cada vez que llueve, aunque sea intensamente, tengamos menos problemas, sean menos los vecinos afectados y la ciudad tenga una vida m谩s normal", expres贸 Jos茅 Corral.





Para los vecinos

Despu茅s del encuentro que tuvo lugar en Padre Genesio y Talcahuano, Jos茅 Corral valor贸 la posibilidad de "conversar con los vecinos, porque ellos son los que saben las ventajas que significa tener buenos desag眉es, que el agua corra y que los d铆as de lluvia no se te altere la vida y puedas ir al trabajo, puedas ir a la escuela a llevar a los chicos. Es realmente un antes y un despu茅s, cambia la calidad de vida. Probablemente antes no se hac铆an justamente porque no se ven. Son obras muy caras e inversiones muy importantes".

El desag眉e construido tiene 300 metros de extensi贸n: "En este tramo especialmente nos permite aliviar una zona muy importante, de aqu铆 hacia el oeste. Indirectamente, se beneficia a todo el sector este de la ciudad, porque cuando llueve y el agua no corre, las cuencas se van comunicando". En la zona, record贸 el mandatario santafesino, se finalizaron obras pluviales claves como Llerena, French y Matheu, trabajos "que antes no estaban, entonces hace algunos a帽os este sector de la ciudad ten铆a otro comportamiento y muchos problemas a la hora de las lluvias".





"Hay que seguir trabajando, con el tema del agua nunca hay que cantar victoria porque siempre hay desaf铆os de la naturaleza mayores, pero es una alegr铆a enorme que los vecinos adviertan c贸mo ha cambiado y mejorado el barrio", asever贸 el intendente Jos茅 Corral y en, ese sentido, complet贸: "Seguimos trabajando, sobre todo en el norte de la ciudad, donde m谩s necesidades hab铆a. Est谩 en construcci贸n el desag眉e Espora, que va a ser una soluci贸n para el centro norte de la ciudad y Facundo Zuvir铆a; y el desag眉e Larrea, que ya tiene una parte que trabaja y otra que tiene que terminarse".

Finalmente, el intendente destac贸: "Estamos invirtiendo mucho en desag眉es, porque es empezar por donde corresponde: no deben hacerse pavimentos sin antes ejecutar los desag眉es. Ahora que ya los tenemos en la mayor parte de la ciudad, podemos pavimentar las arterias por donde los colectivos hacen su recorrido y el resto de las calles".





M谩s preparada

Warner Boselli, vecino de la zona e integrante de la vecinal Guadalupe Este, consider贸 "innegables los avances que se han tenido en materia h铆drica en la ciudad" y destac贸 el buen funcionamiento de los desag眉es en las 煤ltimas lluvias, ya que "no ha habido problemas y el agua ha escurrido bien".

Jos茅 Corral estuvo acompa帽ado por integrantes de su gabinete, como los secretarios General, Mar铆a Mart铆n, y de Recursos H铆dricos, Felipe Franco. Tambi茅n participaron el diputado nacional Hugo Marcucci; la secretaria ejecutiva del Ente de Coordinaci贸n del 脕rea Metropolitana, Adriana Molina, y el concejal Carlos Su谩rez.