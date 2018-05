"Queremos quedar en la historia y lo tenemos claro"

La semana es especial para todos en el mundo Unión. Saberse cerca de un objetivo no planteado al comienzo del camino pone a este plantel en las puertas de quedar en la historia de la entidad rojiblanca.





Aquel colchón de puntos que había que sumar para escaparle a la zona del descenso, automáticamente lo puso en los mejores lugares y esta posibilidad concreta de acceder a la Copa Sudamericana 2019.





Con un rendimiento parejo de atrás para adelante, Jonathan Bottinelli es una de las piezas más importantes en el esquema de Leonardo Madelón. El defensor habló a través del programa La Vida Color de Unión (La X 103.5) y en el inicio reconoció que "nos está costando sumar puntos, el rendimiento nuestro conlleva a otro resultado pero en el fútbol no hay lógica, no siempre gana el que mejor hace las cosas, nos está tocando no poder cerrar los partidos, encontrar el resultado es lo que todos queremos".





Esta recta final de la Superliga muestra una extrema paridad en muchas posiciones para definir los 11 mejores que irán a las copas internacionales el año que viene. En este sentido, reconoció que "durante todo el torneo la lucha fue pareja, por eso no hay nada definido, nosotros tenemos la posibilidad en nuestra cancha, con nuestra gente, lograr un triunfo y entrar a la tan ansiada Copa Sudamericana".





LEER MÁS: Lo que necesita Unión para clasificarse a la Sudamericana









El experimentado zaguero sabe que el partido del sábado contra Independiente tiene la misma importancia para ambos equipos por los objetivos propuestos. Al respecto, sentenció: "Los dos equipos necesitamos los puntos, es algo lindo para el espectáculo, esperemos que podamos hacer las cosas mejor que ellos, equivocarnos menos y que el triunfo quede de nuestro lado".





Unión se mantiene invicto en el 15 de Abril, con 6 victorias y la misma cantidad de empates. Y a pesar que enfrente se plantará Independiente, el mejor elenco en rendimiento a la hora de jugar de visitante. Sin embargo, Bottinelli reconoció que "generalmente los equipos que vinieron a la cancha de Unión no tomaron protagonismo o no lo dejamos que lo tomen, eso es lo más importante y me deja más tranquilo, venimos bien y estamos preparados para luchar hasta el final, deseamos que esto termine bien".













Este presente es producto de un torneo donde los rojiblancos supieron tomar protagonismo desde el inicio para llegar a la recta final con este inmensa posibilidad. Por eso Bottinelli dijo que "la ilusión en la gente la pusimos nosotros sumando puntos y esperemos regalarle una alegría a nuestras familias, a nosotros y a toda la gente. Este equipo tiene la ilusión de poder entrar y hacer historia, y quedar en la historia, lo tenemos claro. Sabemos que el rendimiento nuestro viene siendo bueno, Unión se identificó con una idea, es ordenado, mete y corre los 90 minutos, tiene dos delanteros muy buenos, los volantes rápidos y técnicos, con una defensa sólida, somos un gran equipo y esperemos coronarlo con una clasificación a la copa".





En la parte final le dejo un mensaje a los hinchas, antes de disputar el último partido de la Superliga: "Que nos acompañe, estaría muy lindo ver el estadio lleno, como el apoyo que tuvimos a lo largo de todo el campeonato, con la confianza que este equipo va a dar el máximo para lograr el objetivo que todos queremos".