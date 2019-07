Racing: Coudet confirmó el equipo para recibir a Unión

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, confirmó hoy que habrá tres cambios en el equipo que recibirá mañana a Unión de Santa Fe, en el debut de la Superliga, en relación con el once inicial que cayó el último domingo por penales ante Boca Unidos por Copa Argentina.

"El equipo sera Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Matías Rojas; Jonatan Cristaldo y Lisandro Lisandro", declaró el DT "académico" tras la práctica matutina desarrollada en el Cilindro de Avellaneda.

Nery Dominguez reemplazará al lesionado Alejandro Donatti (desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda), mientras que Matías Rojas ocupará el lugar de Diego "Pulpo" González en el mediocampo y Jonatan Cristaldo ingresará por Darío Cvitanich.

"El equipo que elegí es el que creo que está mejor, nada más", expresó "Chacho" respecto de los futbolistas que eligió para recibir al "Tatengue".

"Tengo buenas sensaciones con el equipo porque veo que tiene una idea clara", continuó el técnico campeón con la "Academia" en la pasada Superliga Argentina.

Coudet, de 44 años, se refirió también a la caída de su equipo desde los doce pasos ante Boca Unidos de Corrientes, por los 32 avos de final de la Copa Argentina.

"Este golpe dolió menos por las formas. Mañana tenemos una nueva oportunidad para mostrar que el equipo está bien", dijo.

"Yo juego para ganar. No me voy tranquilo cuando pierdo, me voy frustrado y tengo una semana de mierda. Yo me voy a ir tranquilo si ganamos y jugamos bien", añadió sobre su filosofía de juego.

"Estoy feliz acá, creo que todavía tengo mucho para darle a Racing. Laburo muchísimo para que esto se de. Mi trayectoria como entrenador y jugador me hizo más fuerte la coraza", concluyó Coudet.