Realizarán la Marcha del Orgullo LGTBI en Santa Fe

Este domingo se celebra el Orgullo en la ciudad de Santa Fe desde las 16. El recorrido será desde la Plaza San Martín a calle Urquiza, por donde se marchará hasta Avenida General López con el propósito de detenerse unos momentos para hacer una intervención discursiva o cultural tanto en primer lugar frente al Ministerio de Seguridad como luego en la Legislatura provincial. Por último se llegará a la Plaza 25 de Mayo donde habrá puestos de emprendedores, música, y un festival con distintas propuestas culturales. En el festival tocará una amplia variedad de artistas locales y finalizará la jornada la banda porteña Bife.

En el acto central se leerá un documento en el que se expresarán algunos de los puntos más importantes para la comunidad de la diversidad, y será publicado luego del evento en redes sociales. Según Josefina Zweifel, integrante de la Mesa del Orgullo de Santa Fe frente al Ministerio de Seguridad "habrá una actividad para arrancar con compañeras trans que sobrevivieron la edad de 35 años, y que muchas además sufrieron la época de la dictadura y también se hablará de los códigos contravencionales de Santa Fe".

Después, en la Legislatura "vamos a hacer un paso simbólico porque, si bien se consiguió el cupo laboral trans, exigimos que en el Senado el proyecto de ley de Educación Sexual Integral (ESI) que este año perdió estado parlamentario, además de otros proyectos para la igualdad que se tienen postergados".

"En la Plaza 25 de Mayo están los puntos principales de poder: la Justicia, el Ejecutivo y también la Iglesia que bastante nos afecta en lo social. Otra de las consignas de este año es "Basta de travesticidios y transfemicidios", y es una cuestión principal para nuestro movimiento".

Al mismo tiempo, buscan dejar un mensaje a la próxima gestión de gobierno que asumirá el 10 de diciembre: "Queremos saber qué va a pasar con el Ministerio de Salud y otras dependencias de gobierno que necesitamos. Estamos abiertos al diálogo y necesitamos expresar cuáles son las cosas que no se pueden eliminar. Por ejemplo, la Subsecretaría provincial de Políticas de Diversidad Sexual que se formó por decreto y que no tiene una estructura. Si bien hay falencias, sobre todo en las diferencias que hay entre Rosario y Santa Fe, creemos que es importante que no se elimine un área de gobierno que trabaja de forma específica".

"Queremos que se profundice el trabajo con el cupo laboral trans, con la articulación con el plan nueva oportunidad, que las cirugías se puedan hacer acá y no que tengan que viajar a Rosario para operarse o conseguir un turno. Vimos algunas personas en el gabinete que se empezaron a nombrar que no estarían colaborando con la causa. Hoy la subsecretaría depende del Ministerio de Desarrollo Social y si va ahí Capitani que ha sido el principal opositor a la ESI estamos complicades. Es un tema que nos preocupa mucho, sumado a quienes entran con Granata a la Cámara de Diputados".

Y concluyó: "Queremos dejar el mensaje de que no hay nosotres sin nosotres, que se articulen las políticas de Estado con la Mesa del Orgullo que para eso se conformó este año que nuclea muchos partidos y estamos en camino de convertirnos en Asociación Civil para poder trabajar en el tema y poder ser consultados como institución. Creemos en el camino de la unidad y queremos ser tenides en cuenta".