Rebic: "Quería la camiseta de Messi, pero los argentinos me causaron mala impresión"

El camino de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018 está siendo tortuoso y gran parte de ello se debe a el estrenduoso golpe de Croacia en la segunda fecha del Grupo D cuando los vapulearon por 3-0 .

Corría el minuto 8 de la segunda parte cuando Willy Caballero tuvo un calamitoso momento al intentar salir jugando, le entró muy mal a la pelota y se la dejó servida a Ante Rebic que ensayó una volea perfecta para clavar el 1-0 parcial. Tras el encuentro el delantero croata contó cómo vivió esa situación: "Vi mi gol unas 100 veces, resultó bastante bien, ¿no? Sentí que los defensores me iban a alcanzar si controlaba la pelota y la acomodaba antes de rematar, así que disparé de una sin pensarlo mucho ".

Rebic además se quejó, en una nota exclusiva con Goal, de un arbitraje al que entendió como temeroso: "Para ser honesto, el árbitro no estaba en el nivel que uno espera y no es la primera vez que sucede en la Copa del Mundo. Sentimos que muchas decisiones fueron para el lado Argentina. Y estaba seguro de que no me iba a mostrar la segunda tarjeta amarilla. Es la Copa del Mundo y hay que tener árbitros de todas partes, pero es importante que estos partidos sean dirigidos por árbitros que puedan igualar la importancia y el ritmo del juego. Por ejemplo, ¡el árbitro no tenía botines de fútbol sino zapatillas normales! Eso nos sorprendió. Lamento sentirme nervioso por las decisiones de algunos árbitros en lugar de disfrutar de mi gol y del hecho de que aplastamos a Argentina ".





Pero Ravshan Irmatov no fue sólo el blanco del goleador croata: "Cuando Otamendi pateó deliberadamente a Rakitic con la pelota, eso fue una clara tarjeta roja. Pero solo hace que nuestra victoria sea más dulce. Honestamente esperaba mucho más de Argentina, al menos de esos jugadores de la Premier, que están acostumbrados al alto ritmo y los duelos. Has visto a Otamendi, Mandzukic pasó junto a él y estaba rodando por el piso. Estoy decepcionado.por su comportamiento y falta de juego limpio. Y sin mencionar cómo nos provocaron. Un atleta debe aprender a lidiar con la derrota".