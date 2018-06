Bulldog: "Nos mantenemos porque hay gente que nos espera a lo largo y ancho del país"

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

Con casi 30 años de trayectoria, escenarios nacionales e internacionales recorridos, más de 10 discos de estudio editados, dos álbumes en vivo y un DVD, los rosarinos de Bulldog pueden considerarse unos históricos sobrevivientes del punk rock argentino.





La banda, integrada por Hernán Mantoani en voz y guitarra, Guillermo "Willy" Tagliarini en guitarra, Ramiro España en bajo y Adrián Gómez en batería, está presentando "Sangre & Fuego", su último disco editado en el 2017 y grabado en España.





Sangre



Este viernes, Bulldog mostrará su nuevo material en Tribus Bar & Arte (Pedro Vittori 3523) desde las 21. Las anticipadas pueden conseguirse en Tribus, Santa Fe Rock & Tour (San Martín 2347 - Galería Florida, local 8 y 9) y de forma online en www.entradasclandestinas.com.





En esta nota, charlamos con Willy Tagliarini, repasando la actualidad de la banda y adelantando el show del viernes





-Sangre y Fuego tiene impronta española: fue grabado en Reinosa, un pueblo de 10 mil habitantes, y cuenta con la producción de Fernando Miguel y la participación de Kutxi Romero (vocalista de Marea) y Fernando Madina (cantante y bajista de Reincidentes) ¿Cómo llegaron a grabarlo allá y como vivieron esa experiencia?

-La relación empieza en el 2006, cuando vamos por primera vez a España y hacemos varios shows con La Fuga, el grupo en el que Nando toca la guitarra. Incluso tuvimos ida y vuelta, tocando con ellos muchas veces que vinieron acá. En uno de esos viajes en el 2014, tuvimos unos días libres y Nando me invitó a su casa, que está ubicada en la localidad de Reinosa, provincia de Cantabria. Es un pueblito. Lo más cerca que tienen es la capital, Santander. Mis compañeros se quedaron a pasar la noche ahí y yo me fui a su casa. Estaba conociendo su hogar, y en un momento le digo: "Che Nando, ¿y acá que hay?" y me responde "Pues hombre, ese es mi estudio" En ese momento lo estaba armando, y yo flipé. Me acuerdo que le comenté: "que bueno sería poder grabar un disco acá" y me contestó: "Cuando vosotros queraís" Me quedó flotando la idea y se la transmití a los chicos. En 2015 empezamos a preparar los temas nuevos y los terminamos registrando ahí, bajo su producción. Antes le mandamos un demo, opinó y metió algún arreglito de guitarra: se compenetró con el material. Quedamos muy contentos porque salió un disco con esos invitados y que tiene buen sonido. A la par que grabábamos, tuvimos la oportunidad de hacer cinco shows con La Fuga. Y el año que viene seguramente vamos a volver.





-Fueron soportes de Green Day en noviembre, ¿cómo llegaron a esa instancia y cómo vivieron el show?

-Nos enteramos que venían y nuestro manager se puso en contacto con la productora que los trajo. Les comentó que ya tocamos con Green Day en el 2008 y nuevamente estábamos a disposición. Tengo entendido que la oficina de producción del grupo eligió a Bulldog. No porque sean fanáticos nuestros, sino porque reunimos las condiciones para tocar con ellos: el antecedente y el estilo. La vez anterior había sido en el marco de un festival, ahora estuvimos junto a Interruptors, un grupo que vino con ellos. Llegaron al estilo super-star, pero no como unos caretas que dicen: "no me toquen, no me miren", sino porque realmente lo son. Cortaron la avenida Juan B. Justo, con motos secundándolos. Es como si hubiera venido el presidente de Estados Unidos . Después el baterista Tré Cool presenció nuestra prueba de sonido. Fue algo increible, pero en el momento no nos dimos cuenta porque estaba camuflado: tenía anteojos y una gorra. Después vimos su show y fue increíble. Veníamos de Foo Fighters, que a mi me encanta, pero lo de ellos estuvo impresionante.





Locura



-Están juntos hace casi 30 años, tienen gran cantidad de discos editados, fueron soportes de bandas importantes, ¿cómo lograron sobrevivir y afianzarse en la música argentina?

-Se logra desde la autogestión. Hoy estuvimos en Santa Fe desde muy temprano y nos fuimos encontrando con gente que labura en un bar, hace deportes o están cargando nafta en una estación de servicio y te dicen: "yo los conozco, los vi" o "toqué con ustedes" Desde el under somos muy conocidos. Por ahí no llegamos al mainstream, a las grandes ligas. Pero si tuvimos la oportunidad de codearnos. Estuvimos en una compañía discográfica grande, tocamos en festivales. A lo largo de estos treinta años pasamos por todas las circunstancias. Nos mantenemos por que hay gente que nos espera a lo largo y ancho del país. Aunque no hacemos los estadios de Colón o Unión, cortamos tickets. Siempre tenemos seguidores. Y por eso continuamos ensayando, creando canciones y haciendo prensa. Es para que la gente que está un poco distraída, preocupada por llevar el plato de comida a la casa, que es lo más importante, sepa que estamos tocando. Todos los pibes que empezaron a la par nuestra, tienen familia, están laburando y criando a los hijos. Y la banda pasa a un tercer plano. Te siguen escuchando, aunque ya no es como antes. Pero siempre se acerca público nuevo. Eso es algo que hay que tener en cuenta: en nuestros shows hay recambio generacional.





-¿Qué pueden adelantar del recital que brindarán en Santa Fe?

-Al principio Santa Fe no nos fue fácil. Si bien estamos cerca de Rosario, tiene su movida independiente y nos costó un poco. Pero ya superamos esas barreras que había a comienzos de los 90', vinculadas a los estilos musicales: "estos son punks, estos son heavys o rocanrol" Ahora es Bulldog. Ya lo pasamos y tenemos un público muy fiel en la ciudad. Es como nuestra familia, son amigos. Hay una peña que nos sigue, se expresa y canta todas las canciones. Existe un auténtico ida y vuelta constante con la banda. En el show repasamos nuestros temas más característicos, sin descuidar Sangre & Fuego, que lo hacemos casi todo.