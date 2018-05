Cielo Razzo: 25 años de rock y búsqueda

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

Con siete discos y un DVD publicados, Cielo Razzo construyó una sólida carrera desde su presentación al público en el 2001. El grupo, conformado por Pablo Pino (voz), Diego Almirón y Fernando Aime (guitarras y coros), Cristian Narváez (bajo), Javier Robledo (batería), y Marcelo Vizarri (teclados) despegó de las primeras influencias del rock barrial y sumó nuevas búsquedas, que actualmente lo llevan a transitar el camino del formato canción.

Además de bajista, Cristian "Narvy" Narvaez es miembro fundador y manager. Con él hablamos para conocer el presente del grupo y repasar diferentes aspectos de estas más de dos décadas junto a la música.

-¿Cómo están viviendo los shows por los 25 años de carrera? ¿Cómo fue el show que brindaron en el Luna Park?

-La idea era arrancar los festejos de los 25 con un recital como el del Luna, haciendo un repaso por todos los discos. Tuvimos en cuenta que en el 2006 editamos el DVD Audiografía y no queríamos que la lista se reitere. La armamos pensando en eso: no repetir temas e incluir canciones de todos los trabajos que tenemos. Nuestra idea es cambiar la lista en todos los shows, para que no sean iguales. Queremos variar 8 o 10 temas por recital. Eso hace que sea interesante, y para los que tienen la posibilidad de ir a todos los espectáculos, no encontrarse siempre con el mismo repertorio. Eso nos pone en un momento de repasar composiciones que hace mucho tiempo que no tocábamos y hacer un menjunje de los siete discos por cada lugar al que vamos. Queremos cerrar la gira acá en Rosario . El DVD se grabó junto con un disco en vivo que vamos a editar en agosto y lo vamos a presentar el 22 de septiembre en el Teatro Vorterix de Capital Federal. Calculamos que para la primera quincena de junio el primer corte ya va a estar rotando.