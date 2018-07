Fachi y Abel recrean los clásicos de Viejas Locas

"Viejas Locas x Fachi y Abel" es el nombre del tributo con el que los ex miembros de Viejas Locas, Fabian "Fachi" Crea (guitarrista) y Abel Meyer (baterista) homenajean a la banda de la que formaron parte.

Este viernes 27 desde las 21, se presentarán en Tribus Bar (Pedro Vittori 3523) con La Verde y Las Flores Blues como invitados. Las anticipadas pueden conseguirse en Santa Fe Rock & Tour ( San Martín 2347, Galería Florida local 8 y 9) y de forma online en www.eventosensantafe.com.





Para saber más del recital y el presente del grupo, hablamos con "Fachi" Crea (que pidió expresamente no ser consultado sobre la actualidad del ex líder de Viejas Locas, Pity Álvarez)





-¿En que consiste el show que están presentando ahora con Abel? ¿Cómo está compuesta la lista de temas?

-Recreamos los temas de Viejas Locas. Basicamente está basada en los tres discos de los noventas, aunque también tocamos temas de "Contra la pared", el disco que salió en el 2011. Hace poco empezamos a hacer canciones nuevas que de a poco las vamos a ir incorporando al repertorio.





-Decías que están trabajando en composiciones propias ¿Tienen pensado entrar a grabar en algún momento?

-A principio de este año registramos cuatro canciones nuevas, que ya las tenemos mezcladas y masterizadas, y ahora estamos armando dos temas más. Imagino que cuando lleguemos a la docena las volcaremos a un CD o a una plataforma digital.





-¿Qué planes tienen de acá a fin de año?

-Básicamente vamos a seguir con lo que estamos laburando. Nos gusta tocar mucho en vivo y de a poco queremos darle formato a canciones nuevas para sumarlas al repertorio. Queremos que la gente vea que no solo hacemos las canciones de los 90's. Pero la verdad es que al público le gustan los temas de esa etapa. Quiere escuchar los grandes hits de Viejas Locas para sentirse identificado. A mi me pasa lo mismo cuando voy a ver a alguna banda de afuera. Si vienen los Rolling Stones no quiero que hagan los temas del último disco porque no conozco ninguno, quiero escuchar los clásicos.