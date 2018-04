Hilda Lizarazu: "Me divierto más en mi etapa solista"

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar





Hilda Lizarazu no se detiene. En medio de una agitada agenda que incluye shows en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, la cantante también forma parte de la muestra "Los Angeles de Charly", que reúne fotografías suyas, de Nora Lezano y Andy Cherniavsky, tiene como protagonista a Charly García y la semana pasada llegó al Espacio Cultural Universitario de Rosario.





En medio de este recorrido, Hilda se presentará este viernes 13 desde las 21 en el Centro Cultural La Moreno (Marcial Candioti 3341) con Carlos Pulidori como artista invitado. Las anticipadas pueden conseguirse en Rotel Peatonal (San Martín 2217), Rotel Candioti (M.Candioti 3466) y en www.entradasclandestinas.com.





Más íntimo y menos rock

El show que brindará la ex lider de Man Ray es definido como íntimo y acústico, y la lista de temas repasará canciones de toda su trayectoria y diversas versiones del rock argentino. Sobre la génesis de este proyecto, la cantante expresa que "es un formato que vengo trabajando junto a Federico Melioli, mi co equiper de los últimos 14 años, cuándo inicié mi carrera solista. Desde el 2017 estamos en un homenaje al rock argentino en su cincuentenario. A partir de ese concepto, que también tiene que ver con Los Ángeles de Charly, armamos un show con temas de toda mi trayectoria y le agregamos algunas canciones de otros compositores del rock argentino para terminar de cerrar la idea. Entre los dos elaboramos la parte musical, cambiando un poco los arreglos, para que sea más amable en este formato de guitarras acústicas y sin batería. Tienen más texturas de arpegios, es más íntimo y menos rock", asegura.

Vueltas



Capturando a Charly

El vínculo de Lizarazu con el rock argentino se remonta a la década del 80' cuándo se sumó a Los Twists, el grupo pop liderado por Pipo Cipollati. Luego, a finales de esa década, formo parte como corista de "Los Enfermeros" la banda que acompaño a Charly García en los discos "Cómo conseguir chicas" (1989) y "Filosofía barata y zapatos de goma" (1990) Al mismo tiempo, desarrolló su carrera como fotógrafa, que la llevó a trabajar en la revista Humor. La fusión entre estas dos pasiones se visibiliza en "Los Angeles de Charly", la muestra sobre García que se inauguró en agosto del año pasado en el Palacio Nacional de las Artes y que actualmente se está presentando en el Espacio Cultural Universitario de Rosario. Esta muestra rescata imágenes del ex lider Sui Géneris retratado de la propia Lizarazu y las reconocidas fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano. Sobre su participación en este homenaje, Hilda recuerda que "fui parte de Los Enfermeros durante cinco años y registré momentos del tour. Toqué con Charly la primera vez que salió a Latinoamérica a finales de los 80's. A diferencia de las otras artistas que lo retratan en shows en vivo y en estudio, mis fotos tienen el sentido común de esa persona que está haciendo su gira. Son tres miradas bien diferentes, por eso la muestra es muy rica. Y también porque a Charly le gusta que lo fotografíen y tiene ese costado de mostrarse como un compositor posando", afirma la cantante.

Todo cambia En los 90's, Hilda lideró Man Ray, la banda de pop rock con la que llegó a la masividad a través de hits como "Sola en los bares", "Caribe Sur", "Olvídate de mí" y "Todo cambia", cortina de la telenovela Montaña Rusa. Luego de separarse en 1999, en el 2013 editaron "Purpurina", un disco que compila lo mejor de su discografía junto con tres temas nuevos. Consultada acerca de la posibilidad de reactivar Man Ray nuevamente, Hilda comenta que "en el 2013 nos juntamos y remasterizamos varios temas en Purpurina, y también salimos un poco de gira. En realidad, Man Ray es un duo: Tito Losavio y yo, que somos amigos y nos hablamos, pero no sé si da para continuar con temas nuevos. Yo me divierto más en mi etapa solista y a Man Ray lo mantengo vivo con los temas del grupo que toco como solista. El concepto de Man Ray como banda para crear nuevas canciones no lo veo tan real. Tuvo su momento de existir y después ya no estuvo más, lo tomo como algo natural", expresa la artista.

Reinterpretaciones osadas

En 2015, Hilda editó "Las Vueltas de la Vida", su hasta ahora última producción discográfica. Allí comenzó a revisitar clásicos de la música argentina, con versiones muy personales de "Los Hermanos" de Atahualpa Yupanqui y "La Balsa" de Los Gatos. Recordando cómo fueron esos procesos, Hilda expresa que "el resultado de Los Hermanos, que la produjo Lito Vitale, me encanta. Es medio ska y me parece muy osada e intrépida. Disfruto de ese pseudo coraje. La versión de La Balsa está llevada por la banda de ese momento a un lugar un poquito más soul, mas 'Motown' (en referencia a la discográfica especializada en música negra Motown Records) No estaba pensada para el disco, pero la pusimos. Y justo coincidió que el año siguiente comenzaron los homenajes por los 50 años del rock argentino, y La Balsa es el mojón inicial de ese movimiento. Cerraba por todos lados y decidimos incluirla. Son versiones de canciones que puedo transitar con mi voz y disfruto cantarlas", comenta LIzarazu.

Hermanos



El sabor de lo artesanal

Después de trabajar con compañías discográficas de diferente envergadura (multinacionales e independientes más pequeñas) Hilda se animó a editar Las Vueltas de la Vida a través de su propia marca: "Díscola Discos" Analizando los pros y contras de llevar su carrera por cuenta propia, la cantante asegura que "es una cuestión de estructura: en una multinacional tenés un grupo importante de gente ocupada con la salida de sólo un disco. Y eso está bueno porque ese material llega a un montón de lugares más que de forma independiente. Que en ese caso, solamente se logra cuándo voy y lo llevo a cada localidad. La contra es que conlleva mucho más laburo, pero tampoco es tan grave, por que es como vender el pan caliente: tiene algo de artesanal que a mi me gusta. Pasé por todos los procesos y me di cuenta que armar un sello no es algo tan complejo. Por eso empecé a editar mis propios discos. La escala es mucho menor pero los beneficios son más directos. No tengo que esperar un porcentaje de regalías de ventas cada cuatro meses. Vendo el disco y ya tengo la plata en mi bolsillo. Por su puesto que antes tengo que desembolsar todos los costos que implica hacer un álbum: grabación, músicos, fabricación. Pero es así. Yo vengo con un trayecto realizado y lo puedo abarcar", finaliza la cantante.