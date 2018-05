Jorge Valente, o una vida sobre el escenario

Desde este 2 de junio, y durante todos los sábados del mes, la comedia dramática "La extraordinaria vida de Jorge Valente" se presentará a las 22 en la Sala La treinta sesenta y ocho ( San Martín 3068) Las anticipadas pueden conseguirse a los teléfonos 342-4670225 ( Whatsapp ) y 4552562 (apuntando nombre y teléfono de contacto), o contactándose con cualquier miembro del equipo.

La obra ahonda en el viaje personal de un artista total, que busca la trascendencia con la muerte pisándole los talones. Fue seleccionada en la categoría Producción Emergente de la Convocatoria 2017 del Programa Escena Santafesina, cuenta con la dirección de Javier Bonatti y un destacado elenco formado por Sergio Abbate, Camilo Céspedes, Sofía Kreig y Lautaro Ruatta.

Valente2.jpg



El argumento





La obra se construye de momentos, de retazos de recuerdos de la vida de este "artista total" que en un momento de su vida decidió hacer su autobiografía y se dio cuenta de que el papel no le alcanzaba, de que la obra debía ser corpórea, de que sería una autobiografía teatral. Este momento elegido no es casual: Valente sabe con certeza que morirá a los 59 años y algo de lo mágico que lo habita supone que arriba de un escenario, quizás, la muerte no se atreva a llevárselo.

Valente3.jpg



Es así como inventa un mundo de fragmentos de su vida, que muchas veces aparecen y lo toman por sorpresa, lo desbordan o lo ponen en conocimiento de hechos que desconocía. Y buscando este pasado, inventa un Dispositivo que le permite traer al presente sensaciones de esos momentos viejos, en un intento de que aquello no solo siga latiendo, sino que siga haciendo latir su propio corazón.





Los recuerdos se entremezclan con construcciones presentes que, lejos de desdibujarlos, les otorgan nuevos sentidos y los estallan emocionalmente. Viejos directores de TV dando absurdas indicaciones, editores inescrupulosos y amorosos, una madre enferma y un padre que de tanta ausencia se vuelve más y más corpóreo en sueños que no son tales, unos padre y madre adoptivos desbordados por el desborde creativo de un incontenible niñito Valente que no quiere irse a dormir, un amor pasado que de tan pasado se hace más y más presente y vuelve para volvernos a aquel patio ventoso donde Jorge y Nina juegan a las escondidas entre bandadas de pájaros.

Hacer teatro para sobrevivir.