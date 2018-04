Lucho Milocco: "Pim Pau está atravesado por lo lúdico"

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

La propuesta del trío Pim Pau combina una fuerte apuesta basada en el juego y sostenida en lo pedagógico y artístico, con los más chicos como principales destinatarios. El grupo, integrado por Lucho Milocco (músico, compositor y docente), Eva Harvez (bailarina, coreógrafa y docente) y Cássio Carvalho (artista visual, compositor, docente y también productor), se presentará este domingo 22 a las 17 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) Las anticipadas a $100 pueden conseguirse en la boletería del Centro Cultural. Los menores de dos años no abonan entrada.





En la escuela

Pim Pau nace del encuentro de tres docentes con marcadas inquietudes sobre cómo trabajar con los estudiantes forma creativa. Sus miembros se conocieron en 2011 ejerciendo la docencia en el jardín Risas de la Tierra de Buenos Aires . Recordando cómo se encontraron y terminaron confluyendo en el trío, Lucho comenta que "venimos de distintos lados. Cásssio es brasilero, de San Pablo. Es músico y compositor y también está formado en cine y televisión. A su vez tiene un recorrido por la expresión y corporal y venía trabajando en su ciudad en escuelas de la periferia. Eva es de Castelar y trabaja como docente y bailarina. Se conocieron tomando clases de Ana Frenkel, una referente de la danza en nuestro país. Yo soy santafesino, de Sastre, y mi recorrido viene de la recreación. Soy músico, compositor y docente y venía laburando con campamentos de niños y adolescentes. Los tres nos relacionamos ejerciendo la docencia en una institución. Y el compromiso con la enseñanza nos terminó de unir. Nuestra manera de abordar la educación es inherente a una manera de vivir, Con el compromiso hacia ciertas cuestiones, donde también juega lo artístico. Y por ende, lo que hilvana todo es el juego. Por eso el proyecto de Pim Pau está atravesado por lo lúdico, siempre desde una perspectiva pedagógica y con un abordaje artístico", aseguró el cantante.





El camino

Pim Pau combina dosis justas de enseñanza y diversión, a través de un mensaje educativo, con una difusión centrada en el formato audiovisual. Consultado sobre como llegaron a definir esta propuesta, Milocco comenta que "lo que nos unió fue sentarnos y charlar sobre las activades que hacíamos en el aula. La perspectiva era pedagógica, y el arte fue una manera de abordarlo. Empezamos realizando capacitaciones en Brasil Argentina , y ahí nació la inquietud de querer transmitir los recursos que se veían reflejados en un juego, una canción o una dinámica de sala. Y en este dilema, aparece el audiovisual como el formato que nos permite que convivan los diferentes lenguajes artísticos. Los niños viven el arte desde una mirada integrada y no lo fragmentan. Elegimos YouTube porque es una plataforma de fácil acceso, gratuita y a la vez nos planteábamos el desafío de proponer a través de las redes una propuesta que invite a despertar el cuerpo, a ser un público activo. Fue todo bastante orgánico", expresó el músico.

Viajando en las redes





A través de las redes sociales, Pim Pau encontró un idioma propio para darle vida a sus ideas, y un poderoso medio para difundir y concretar sus proyectos. Fue así que gracias al financiamiento colectivo online, pudieron terminar su primer y único disco hasta el momento, "Recreo", editado en 2016.





De igual manera, su personal versión de "El Pollito Pío", bautizada "La Mascota" y publicada en YouTube el 3 de abril de 2014, ya superó las 2 millones de visualizaciones. Reflexionando sobre el impacto de los medios digitales en sus iniciativas, Milocco comenta que "nos llevamos una sorpresa, porque hay algo en las redes que genera bastante incertidumbre. Si bien hay conocimiento sobre cómo funcionan, uno no sabe cómo ni de qué manera rebota y qué toma la gente de eso. Lo largas y va. Todo depende de como responda el público", aseveró.





Lucho también habla de cómo surgio La Mascota y sus inesperadas repercusiones, que traspasaron las fronteras argentinas: "el foco está puesto en la mascota, los movimientos y en la fantasía de que el cuerpo se pueda convertir en un animal, bicho o monstruo. Es una manera de habitar la canción como público, al bailarla. Nos sorprendió por que el video llegó al exterior. En Francia una editorial lo incluyó como una actividad para estudiar la lengua española. También nos llegaron comentarios de otros paises de Europa y de Estados Unidos, lugares dónde no se habla español. Eso tuvo que ver con el tipo de propuesta y su abordaje. Desde la estética, tratamos que el video no esté lleno de colores. Queremos que lo que convoque sea el juego o lo coreografía, que no se encuentre sobresaturado de estímulos. Y que el protagonista sea un ser humano. Es importante que el adulto se pueda reconocer en el clip, por que es una parte fundamental de la crianza", reflexionó el docente.

En familia





Sobre el show de este domingo, Lucho afirma que se sienten muy cómodos en Santa Fe. Pim Pau creó un vínculo muy especial con la ciudad, fortalecido con shows brindados en La Redonda y El Molino, y a través de la iniciativa educativa-vial "Transitando el juego", que mostraron en escuelas de la capital provincial. Milocco comenta que "va a ser la primera vez que estemos en el Centro Cultural Provincial y tenemos mucha expectativas. Presentaremos canciones del primer disco que todavía no tocamos en vivo. Es un show para toda la familia, nuestra mirada incluye al adulto e invita a compartir el juego. Que se vengan preparados para jugar y bailar mucho, porque la propuesta tiene mucha impronta corporal, con coreografías, danzas y percusión. Queremos que se acerquen con ganas de moverse y pasarla bien", finalizó.