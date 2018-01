Lyricson llega a Santa Fe junto a Sonen Raíz

Lyricson, cantante de reggae africano, reconocido internacionalmente a partir de su trabajo junto a Manu Chao & Radio Bemba Sound System, realiza por primera vez una gira en Argentina y en ese marco llega a Santa Fe para dar un recital junto a Sonen Raíz.

Será este viernes a partir de las 23 en el Club de Música Tribus Bar & Arte (Pedro Vittori 3523), en una fecha organizada por el Club junto a Sonen Raíz que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, Comillas Brew Bar, Audio Import, Fernet Branca, Paladar Negro y Megaforce. Las entradas se encuentran a la venta de manera anticipada a 200 pesos en Tribus y en los locales de Santa Fe Rock and Tour (San Martín 2347, local 8 y 9) y Comillas (Luciano Molinas 1707). En puerta, se venderán a 300 pesos.





Reggae por el mundo

Souleymane Boukaka – Lyricson- nació en Guinea en 1979, y siguió a su madre a Liberia. Obligado a dejar África a raíz de las guerras, emigró junto a su padre a Estados Unidos, en donde a los 15 años descubrió el movimiento rastafari. Llegó a Francia en el año 2000 y rápidamente inserto su voz nasal en el grupo de rap Assassin. En 2002, Manu Chao lo invita a grabar junto a Radio Bemba, y Lyricson lo acompaña en su gira mundial adquiriendo gran experiencia.





En 2004, la crítica aclama su álbum "Born 2 go High" con letras en inglés. Dub incorporation, en 2005, lo invita a hacer una participación en "Dans le Cor". Luego, en 2007, su álbum "Keep the Faith" confirma su reputación internacional. En 2010 reedita "Messages" en su propio sello. Lanza en 2012 "Love Therapy" con sonidos de rock, soul y rnb.

Finalmente, en 2017 Lyricson regresa a las luces con "Revolution time Again", un álbum producido por Digital Cut y con colaboraciones de grandes artistas como Midnite, Luciano, Takana Zion y Aaron Silk.





Llega a la Argentina por primera vez en su carrera para hacer un concierto con Alika en Buenos Aires y Sonen Raíz en Santa Fe, sumando esta ultima una experiencia internacional más además de las realizadas con Andrew Tosh y los californianos Groundation.





Sonen Raíz

Esta banda santafesina se formó en 2013, con la idea de hacer un tributo a los más grandes exponentes de la música reggae a nivel mundial como Bob Marley, Peter Tosh, Steel Pulse, Morgan Heritage e Israel Vibration, entre otros. Durante 2014, Sonen R aíz presenta un show de tributo a Bob Marley, con actuaciones destacadas como la del Festival Música en el Río, organizado por el municipio, contando con artistas locales invitados del más alto nivel y un público de 20 mil personas. Actualmente la formación se completa con Evelyn Lazos en voz, Martín Pirola en bajo, Leandro Valdez en teclados, Leandro Colli y Gabriel Molinas en guitarras y Lucio Venturini en batería. En la presentación en Tribus, Lyricson hará un set soundsystem junto a un Dj, y otro junto a Sonen, en el que el grupo contará además con la voz de Flopa Sukdorf en los coros y las actuaciones de Juanjo Casals –de Sig Ragga- en bajo y de Tristan Ulla como guitarrista invitado.





Durante 2015, Sonen compartió escenarios con bandas destacadas a nivel nacional como Nonpalidece y Dancing Mood; y a nivel internacional con los californianos Groundation, cerrando el año con dos shows, en Buenos Aires y en Santa Fe, junto a Andrew Tosh, hijo de Peter Tosh y responsable de mantener vivo el legado de su padre con una carrera solista destacada a nivel mundial. En 2016, comenzó a preparar material de autoría propia con vistas a la grabación de su primer disco, en etapa de preproducción.