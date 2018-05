No Te Va Gustar dispara sus alarmas en Santa Fe

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

"Suenan las alarmas" es el nombre de la última producción discográfica de los uruguayos No Te Va Gustar . Este sábado 19 de mayo a las 21.30, la presentarán en el Complejo Island Corp (Ruta 168) Las anticipadas con descuento pueden conseguirse en Disqueria Compactos (Galería San Martín, San Martín 2254) , en la ciudad de Paraná en Breyer Disquerias (Peatonal San Martín 800) y a través de ticketway.com.ar.





Un lujo tras las consolas





Para su noveno álbum de estudio, editado en 2017, los charruas se dieron el gusto de trabajar con Héctor Castillo, un reconocido productor venezolano cuatro veces ganador del Grammy Latino por ¨Ahí Vamos¨ y ¨Fuerza Natural¨ de Gustavo Cerati, además de realizar colaboraciones con Los Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados y David Bowie, entre otros artistas.

En diálogo con Uno Santa Fe, el cantante de NTVG Emiliano Brancciari, expresó que se decidieron por Castillo debido a su labor en las obras de Gustavo Cerati, aunque también reconoce su gusto por el sonido logrado en La salvación de Solo y Juan (2016), la última placa de Los Fabulosos Cadillacs: "recuerdo haberle preguntado a Vicentico cómo es Héctor como productor, y su respuesta fue 'es bárbaro'. Nos aportó muchísimo desde lo sonoro, que era lo que queríamos, y laburar con él es muy agradable. Te dice todo lo que piensa y eso está buenísimo. Te exige mucho, pero es lo que buscábamos. Queríamos potenciar nuestras ideas y sentirnos demandados para tocar", reconoce el también guitarrista del grupo.

-Pasaron tres años entre El tiempo otra vez avanza y Suenan las alarmas ¿El proceso de producción fue largo o se tomaron un tiempo para descansar antes de entrar a grabar?

-Lo que pasó fue que se nos agrandó el mundo y tuvimos que llevar el álbum anterior a muchísimos lugares. Se fueron acumulando canciones y tardamos un poquito más. Pero en realidad la composición se fue dando como siempre, en cualquier momento. La producción fue corta: empezamos a grabar desde el día cero. Esa fue una idea de Héctor que estuvo buena, porque muchas cosas de esos primeros ensayos quedaron en el disco.

Un invitado muy especial para luchar contra un planeta en crisis





El material de difusión de "Suenan las alarmas", enmarca al disco conceptualmente en un cuestionamiento del "del contexto de incertidumbre internacional, social, política y personal que atraviesa el mundo" Consultado acerca de cómo surgió esta idea, Brancciari reconoce que "el concepto surge después de elegidas las canciones. No es que lo pensamos y después empezamos a componer. Elegimos estos temas y nos dimos cuenta que eran letras intensas, que tenían mucho que ver con lo que estamos viviendo, con ese estar al borde de un caos constante, de un colapso en todo sentido. Por eso tiene ese nombre", afirma el músico.

En el corte Pegame más fuerte se reconoce la voz de Herbert Vianna de los brasileros Os Paralamas cantando: "Estuve a punto de entrar en trance / pero hoy no caigo, no tenés chance" En 2001, Vianna sufrió un accidente aéreo por el que estuvo en coma por 44 días, además de dejarlo paralítico. En el siniestro, falleció su esposa Lucy. El vocalista logró recuperarse y continuó adelante, haciendo música con su grupo. Emiliano recuerda que "con Paralamas nos conocemos desde el 2000. Cuando teníamos editada sólo nuestra primera producción, ellos viajaron a Uruguay a presentar el acústico que grabaron para MTV y nosotros estuvimos como banda invitada. Ahí nos vimos por primera vez y fueron muy respetuosos y humildes. Observaron nuestro show desde la primera fila, cosa que por lo general no ocurre. Desde ahí quedó un hermoso recuerdo y nos seguimos cruzando en otros lugares", expresa el cantante.

Pegame



Acerca de por qué lo eligieron como invitado para ese tema, Brancciari afirma que "nos parecía que esta canción era ideal para Herbert, no solo por su forma de cantar, sino por su experiencia de vida. La escribimos y la grabamos a distancia. Él nos mandó su registro desde Brasil y quedó buenísimo. Es un honor que participe en nuestra obra, porque incluso cuando arrancamos tocábamos alguna canción de Paralamas", reconoce.





Alegría garantizada

El Suenan las Alarmas World Tour que arrancó el año pasado, tiene planeado un total de 49 fechas, que ya llevaron al grupo a lo largo y ancho del continente. Luego de pasar por Estados Unidos, México Paraguay, Colombia y su nativa Uruguay, actualmente están recorriendo las provincias argentinas. Emiliano comenta que "la gira nos está trayendo muchas satisfacciones. Podemos ir variando las canciones de "Suenan las alarmas", porque la gente responde a cualquiera que toquemos. Se ve que nuestro público lo disfruta, porque no notamos diferentes en las reacciones entre los temas nuevos y los hits. Cuando eso pasa es una satisfacción. De todos modos, el show se basa en los clásicos. Dura dos horas, a veces un poquito más. Repasamos toda la carrera agregando canciones de la última producción, por que nos gusta tocar lo que somos actualmente. Es un show potente que pasa por diferentes climas", finaliza.