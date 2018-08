Particulares y una nueva dosis de rock clásico y guitarrero

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

Particulares Rockin Orquesta brindará su primer show del año en Stanley Rock Bar (25 de Mayo y Santiago del Estero) La cita será este sábado a las 22, y como grupo invitado se presentará Green Oldies.

La banda, que desde 2017 cuenta con Esteban Fernández (miembro de Levitar, ex Nitroplan y Dunas de Marte) como nuevo integrante en guitarras, está preparando su tercer disco, luego del EP de versiones "Deluxe", editado en 2016.

Para palpitar el recital de este fin de semana y el disco que se viene, charlamos con José "Gorrión" Alfageme, cantante y bajista del grupo que se completa con José Chemes en guitarras y voz José Gimenéz en batería.

Parti2 José Chemes y José Alfageme, guitarrista y bajista de Particulares Archivo/ UNO Santa Fe



-¿Cómo va a ser el show del sábado?

-Vamos a meter canciones que hace bastante que no tocamos en vivo. Queremos aprovechar el formato de cuarteto que tenemos desde el año pasado con Esteban Fernández en guitarra. Hay temas de los discos anteriores que estaban grabados con varias violas y quizás en vivo no se podían llegar a tocar de la misma manera. Los hicimos en los recitales, pero nunca como están registrados. Esteban está bastante afianzado, tenemos muchos shows encima con él. La idea es ofrecer algunas cosas nuevas, en el sentido que hace varias presentaciones que no las hacemos. A las canciones del próximo disco todavía no las estamos presentando, porque no están terminadas. Y algunas versiones que siempre hacemos. La banda de apertura va a ser Green Oldies, está conformada por alumnos de la academia de música de José Giménez, nuestro baterista. Mayormente hacen versiones, y ya nos acompañaron en Stanley el año pasado. La cita es compartir lo nuevo que se está por venir a nivel sonido de la banda, con dos violas.





-Hace más de un año Esteban Fernández se sumó al grupo ¿Cómo fue su incorporación y que aporta al sonido de la banda?

-Hacía rato que nos venía dando vueltas en la cabeza la ida de tener dos guitarras. Esteban es un violero que hace mucho tiempo está tocando en la ciudad con algunas otras bandas que tenía antes. Por ahí se daba que nos cruzábamos en recitales, en ensayos de un grupo amigo que me invitaba a mi o a José para tocar juntos o en algunas comidas. Se fue dando de forma natural. No hicimos una selección de músicos ni nada. Él acepto, probamos en un par de ensayos y vimos que la cosa funcionaba. Es muy prolijo, tiene un estilo distinto al de José y está bueno mezclar esas dos cosas. Le mostramos el demo de canciones nuevas y le gustó para el lado que estamos yendo. Creemos que es una incorporación que va a sumar bastante de cara a la próxima producción.

Particulares



-Recién comentabas que están trabajando en una nueva producción, ¿cómo la podés definir a nivel musical?

-Tiene bastantes variantes respecto a los discos anteriores. Por más que esté dentro del espectro del rock, está más apuntado a la música de los 80' con influencias de la new wave y el rock con arpegios como The Cult o Billy Idol. El estilo es lo que nos sale. No planificamos mucho. Lo que cada uno escuchó en los últimos años se ve reflejado en las nuevas composiciones.





-¿En que etapa se encuentra el proceso de grabación del álbum?

-Aún no cerramos las letras, porque al entrar Esteban, tuvimos que volver a empezar, pasándole las ideas y esperando que él incorporara las suyas. El laburo se "retrasó" por eso, no porque no estuviéramos avanzando. Lo que teníamos planificado para grabar en formato trío, se cambió bastante. Lo registramos en julio en la quinta de Sauce Viejo de José, en la que grabamos los discos anteriores. Utilizamos un estudio móvil con Cristian Giunta en la operación. Son siete temas propios, sin covers. Todavía tenemos que resolver algunas cuestiones vinculadas a elementos que están faltando. Queremos meter algunos sintetizadores y percusiones. Pero está avanzado en lo que sería las bases, bajo y batería, y las guitarras acústicas y eléctricas. Calculo que para el 2019 va a estar listo.





-¿Qué otros proyectos tienen de acá a fin de año?

-Queremos terminar con los shows planificados, el del sábado y otro más que no está organizado por nosotros, y después nos vamos a encerrar a culminar el álbum. De disco a disco han pasado cuatro años. No queríamos que pasara tanto tiempo entre un álbum y otro, por eso nos metimos a grabar ese EP de versiones en formato digital. Analizaremos como encaramos este disco,por el hecho que los sellos no están apostando por las ediciones físicas de las bandas independientes. Veremos que nos ofrecen, si realmente sirve una edición física, o bien presentarlo en plataformas digitales. Eso lo evaluaremos cuando tengamos el master.