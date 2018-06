Proyecto Bisman: humor desde el otro lado de la grieta

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi conforman un exitoso tandem de humor político argentino, crítico del gobierno nacional. A través de sus intervenciones televisivas (Rosemblat es más conocido como El Cadete y Rechimuzzi como el falso periodista de CNN Randall López), replicadas y potenciadas por las redes sociales, cobraron un enorme protagonismo que les permitió tomar vuelo propio.

-¿En qué consiste Proyecto Bisman? ¿Cómo se vincula con tu anterior obra, El Cadete?

-Proyecto Bisman es el nombre que le pusimos a un espectáculo que ya veníamos haciendo con Martín bajo el nombre de El cadete. Ahora le dimos un título más génerico, porque no es el único personaje que aparece en escena, ya que Martín encarna dos más. Nos parecía importante tener un nombre que trascienda a El Cadete.

-¿Les cuesta adaptar los personajes de TV a un formato teatral? ¿Qué cuestiones tienen en cuenta al hacerlo?

-Más que los personajes, lo que cambia es el formato y el lenguaje. El teatro tiene algo del momento, lo que pasa ahí no tiene lugar en ningún otro lado. Eso te amplia los márgenes de lo posible y nos hace tener un comportamiento menos chabacano y careta. Lo que sucede ahí no tiene más vida que la que otorga la duración del espectáculo. Para ese laburo es muy importante el trabajo de Martín, que viene del teatro y maneja ese registro. Tratamos de no llevar lo mismo. Martín interpreta a Randall López, pero no hace lo mismo que en la tele, porque para eso ponés YouTube y lo ves ahí. Tiene otro trato con el público, más agresivo, porque sabe que los asistentes son todos opositores a Macri . No pregunta desde la ingenuidad y la inocencia, sino que usa un tono más acusatorio. Esa es la principal diferencia: las licencias que te da el teatro. Y además, la intervención directa del público, que es algo que está más presente en las redes, pero por ahí en la tele no sabés. Y en nuestra obra el público participa mucho: acota, opina, corrige, discute. Se genera algo piola.