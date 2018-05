Simón Poxyran trae sus canciones a Santa Fe

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

Simón Saieg, alias Simón Poxyran, es el cantante y guitarrista líder de Perras On The Beach y de su proyecto solista. De origen mendocino y con tan sólo 20 años, se erige como uno de los referentes de un nuevo movimiento musical que tiene su origen en la tierra del sol y el buen vino.

Junto a Mi Amigo Invencible, Ud Señálemelo y Luca Bocci, configuran una nueva etapa del rock argentino, que escapa de las grandes producciones discográficas y busca un nuevo camino en la frescura y simpleza musical y poética.

Este sábado 26 desde las 21.30, Simón se presentará en Demos Comunidad Cultural Emergente (9 de Julio 2239) mostrando los temas de SAIEG, su disco solista publicado de forma online en marzo del año pasado. Las anticipadas pueden conseguirse a través de sistema Ticketway y sus puntos de venta físicos: www.ticketway.com.ar/cartelera/info/1101





Uno Santa Fe dialogó con Simón en la previa de su visita a la ciudad





-¿Qué diferencias existen entre Perras on The Beach y tu proyecto solista?

-Perras On The Beach es una banda de amigos, que empezó para divertirse, sacarse energías de adentro y se convirtió en algo muy real con un camino por delante visible y muchas cosas para escupir. Sobre todo en este último disco. En cambio, mi proyecto solista es solamente una búsqueda personal, que al igual que Perras, tuvo una gran llegada. Pero la realidad es que no es más que eso. Creo que siempre va a estar ahí, en la sombra.





-En ambos existe una producción despojada, ¿fue un resultado buscado?

-No creo que la producción sea despojada. En el primer álbum de Perras sí, porque ninguno tenía idea de cómo grabar un disco y lo hicimos igual. Mi trabajo solista, por más que lo grabe en una casa con mi hermano Juan y con Luca, suena low-fi pero bastante bien. La verdad es que la manera de hacer las cosas es así... rapido como si no hubiera otro momento y terminarlo lo antes posible. El FLOW de Perras tiene todo lo que aprendimos en estos años y suena a eso.





-¿Por qué decidiste poner tu apellido como nombre de tu disco solista? ¿Es una declaración de identidad?

-Aunque para mí no lo sea, mucha gente se lo tomo así. El disco se llama SAIEG porque la mayoría de las canciones hacen referencia a la superación y la no superación de la muerte de mi papá. Pero no habla sólo de eso. También hay desamor, esperanza y desapego de algunas cosas que en ese momento no me estaban pintando.





-Los discos tuvieron solamente edición en formato digital ¿Por que tomaste esa decisión? ¿Pensás que el futuro de la música sólo va por las redes sociales y las plataformas virtuales?

-Que los disco hayan salido solamente en digital no es una decisión. La realidad es que fabricarlos es plata y el primer año y medio estuvimos flotando, aprendiendo de a poco y sin manager. Muchas cosas se nos pasaron. Igual, también lo pensás dos veces y los discos están gratis en internet al alcance de todos. Pero ahora, que estamos más concentrados y trabajando mejor, no vemos la hora de editarlos.





-¿Qué podés adelantar del show que vas a brindar en Santa Fe?

-Voy con las canciones de SAIEG y algunas que hice después. Estoy muy contento por estar girando por primera vez así que vengo con esa energía. El show es guitarra y máquina de ritmo, algunos pedales para hacer todo más flashero, pero es simple y tranca. Soy yo ahí sentado y nada más que eso.