Taller con David Nahón: "Leer escribir hablar escuchar y después no hacer nada"

“Leer escribir hablar escuchar y después no hacer nada” es el título que propone David Nahón para el taller que coordinará el miércoles 25 de julio, en la Biblioteca Municipal Profesor Enrique Muttis, en el edificio de Santa Fe Activa (Cortada Falucho 2450). El encuentro, organizado por el municipio, está pensado como una “reunión de trabajo sobre la escritura propia y ajena con el propósito de averiguar algo más y saber algo menos de nosotros mismos”, como explica el artista y docente. Se realizará entre las 15 y las 20 de manera gratuita y con cupos limitados.





El taller recorrerá afinidades, intereses y problemas en textos de psicoanálisis, filosofía, literatura y arte, con el desarrollo de algunas ideas presentes en Douglas Coupland, Lydia Davis, Yasmina Reza, Alan Badiou, Miranda July, Albert Camus, Oscar Wilde, Eduard Levé, Nicolás Bourriaud, J. D. Salinger, M. Yourcenar, Jaques Lacan, entre otros. Se dará espacio a la conversación, el ejercicio, la lectura y escritura acerca del trabajo propio.





flyer_davidnahon-e1531825069458.jpg







Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el lunes 23 de julio, a través de un formulario on line publicado en la Agenda Ciudad (www.santafeciudad.gov.ar/agenda), en el acceso directo a Talleres y Capacitación. Allí se solicitan los datos personales y una carta de intención, y se podrá encontrar más información sobre el docente.





David Nahón

Nació en 1971. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Realiza el Posgrado en Crítica y Curaduría de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella y estudios de Psicoanálisis en UBA. Es docente universitario y ejercita la transmisión a partir de seminarios, conversaciones y clínicas en Buenos Aires Paraná , Rafaela, Rosario, Santa Fe y Mendoza , considerando que lo esencial del arte contemporáneo sucede en el aula.





Como autor, se ocupa de la relación entre disciplinas desde mediados de 1990. Su obra parte de la capacidad del arte para inventar sistemas de representación entre la literatura, el psicoanálisis y las artes plásticas. Entre la literalidad y la alegoría, su trabajo actúa en un territorio fronterizo entre el museo y el espacio escenográfico del teatro, mediante acontecimientos pensados como artefactos con significado. Interesado por la experiencia de un sujeto que habla y otro que escucha, planea mediante la construcción de distintos acontecimientos reponerle el estatuto de verdad a una trivialidad cualquiera. Publicó “Todo lo que hago es para que me quieran” (2010), “Como me convertí en robot” (2015), “Nada de esto tiene que ver con vos” (2017) y “Eso que me pasó no lo había sentido nunca” (2018).