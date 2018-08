Tangos reos con rabia punk

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

"Ahora y siempre es un grito de lucha que se resignifica hacia adentro y afuera", afirma la cantante Julieta Laso en el final de la nota con UNO Santa Fe. Y esa premisa de grupo aguerrido y que va al frente, define a la Fernández Fierro de pies a cabeza.





Los riffs del 2x4

Esta orquesta de tangos moderna y vanguardista presentará su último disco, Ahora y Siempre, el viernes 3, a las 21.30, en el Centro Cultural Paco Urondo (Junín 2457). Las anticipadas pueden conseguirse en la boletería del Centro Cultural o en www.eventosensantafe.com.

Con una formación de orquesta típica (cuatro bandoneones, tres violines y viola, violoncello, contrabajo, piano y voz), el grupo encara el tango desde una impronta rea y rockera, que en su última producción muestra su vena mas áspera y furiosa.





Lógica autogestiva

Independientes, comprometidos e innovadores, el colectivo de la Orquesta Fernández Fierro no solo lleva adelante un proyecto que ya tiene siete discos y un DVD publicados, sino que también gestiona el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF). Se trata de un club social y cultural ubicado en la ciudad de Buenos Aires . Allí tocan todos los miércoles y llevan adelante festivales, una radio online, actividades culturales y encuentros sociales.

subrealidad





La voz

Julieta Laso ingresó al grupo en el 2014, reemplazando al histórico vocalista Walter "Chino" Laborde. Después de cuatro años con una extenuante rutina de trabajo, que incluyeron múltiples shows con giras por el país y gran parte del mundo, ya está más que integrada a la dinámica de la Fernández Fierro.





—Ya hace cuatro años que te sumaste al proyecto, ¿cómo fue tu incorporación y cómo te sentís después de ese tiempo?

—Cuando me llamaron, para mí fue un sueño y un desafío muy grande. El estreno fue en Australia. Me vino bien arrancar afuera y probar con varias funciones antes de tocar en el Centro Cultural Konek, porque la presión en Buenos Aires era más fuerte. Para aprenderme los temas tuve que guardarme los nervios que me provocaba la situación, porque el trabajo era mucho, ensayábamos todos los días. La información que tenía que procesar era mucha, y eso me salvó para distraerme de los nervios que me representaba ocupar un lugar en la orquesta. Yo venía del tango tradicional y sabía perfectamente a dónde estaba entrando. Por suerte pude canalizar esa ansiedad a través del laburo. De todas maneras, en estos cuatro años, rápidamente sentí que teníamos mucho en común. Por eso no tuve que forzar un encontrarme con la estética o la música. Había algo orgánico que se dio. Y después, como el trabajo con la orquesta es tan intenso –tocamos mínimo dos veces por semana–, entré muy rápidamente en ritmo. Ahora me siento totalmente parte, con la camiseta puesta.









—¿Cómo fue la grabación de Ahora y Siempre y cómo lo viviste teniendo en cuenta que es tu primer disco de estudio con el grupo? ¿Cómo lo podés definir?

—Para mí es uno de los discos más punks que tiene la orquesta. Es un disco muy rabioso. Fue un placer grabar con la orquesta. Fue registrado y mezclado por Walter Chacón, que es un capo; Mario Breuer se encargó de la masterización, y Yuri Venturín, que es el director de la orquesta, estuvo como productor musical. Yo llegué a la grabación con mucho trabajo encima, porque ya venía cantando los temas en el Club. También tuve un trabajo personal con Yuri, que me marcó cosas. Entré al estudio con todo masticado, por lo cual fue muy placentero.

making











—Este viernes, mientras estén tocando en Santa Fe, simultáneamente va a estar arrancando la segunda edición del festival FAMILIA CAFF (FACAFF) del Club Atlético Fernández Fierro. ¿Qué nos podés contar de este festival y cómo se gestiona un espacio cultural en épocas de crisis económica?

—La verdad es que muy difícil sostener un espacio independiente. Siempre lo fue, pero en estos tiempos se está volviendo mucho más complicado. Tenemos la suerte que el público nos acompaña, la cantidad de gente que viene no ha bajado. Pero nos pasa lo que a todos: suben las tarifas, el alquiler y este año es muy complejo. Hemos tenido muchas asambleas para ver cómo seguir adelante. Sostener el CAFF se está volviendo complicado. Eso es una realidad. Por otro lado, el FACAFF viene a llenar un espacio, otorgando lugares a propuestas que no lo tienen. Es autogestionado, promovido por los artistas del tango nuevo, con una fuerte participación del Tano Cóccaro, que es nuestro iluminador y programador del CAFF, sumado a todas las agrupaciones que son más de 60. Son ventiún días de shows diarios, una auténtica fiesta. Les recomiendo ir a todos los que no saben qué está pasando con la escena actual del tango, porque hay muchísimo para ver y ahí te queda claro el panorama.









—¿Cómo vivís este momento de visibilización de las luchas femeninas dentro de un ambiente como el del tango, que históricamente fue considerado machista?

—No he vivido otro movimiento feminista como este en toda mi vida. Tengo 35 años y lo celebro con mucha emoción y lo acompaño en cada cosa que puedo. Estoy comprometida a full con la causa del aborto legal, seguro y gratuito. Todos los miércoles levantamos nuestro pañuelo verde y pedimos que salga la ley. El 8 de agosto vamos a estar tocando en el Congreso durante la vigilia y haciendo mucha fuerza para que se apruebe la ley y salga sin modificaciones. Creo que hay que escuchar más a las mujeres. También celebro que en la orquesta tenemos una compañera nueva, Julia Testa, que está en el violín, así que de a poco vamos entrando más.

Laso Julieta Laso es la voz de la Fernández Fierro desde el 2014 Gentileza Prensa Fernández Fierro







—¿Con qué se van a encontrar quienes los vayan a ver en vivo este viernes?

—Se van a encontrar con un disco con una fuerza importante, con una rabia punk. Tenemos hermosas visuales y una puesta de luces impactante, que hace el Tano Cóccaro. Es un show fuerte y aguerrido. Son unas canciones hermosas, este disco tiene unos temas increíbles. Ahora y Siempre es un grito de lucha que se resignifica hacia adentro y fuera. Va a ser una gran noche. Tanto a mí como a los muchachos nos gusta viajar al interior y disfrutamos mucho estos shows.