Tres artistas locales presentan sus nuevos videos

En épocas de crisis del consumo del formato físico musical, las diferentes herramientas que ofrecen las redes sociales se convirtieron en un mundo de posibilidades para los músicos. En ese panorama, los videos se conciben como una alternativa clave para que los artistas den a conocer sus propuestas y se acerquen a su público mostrando su estética e identidad. Los músicos locales no son ajenos a este mundo y se animan con cada vez más frecuencia a publicar sus producciones audiovisuales.

En esta nota, Chino Mansutti y los integrantes de Utopa y Mastodonte cuentan cómo concibieron sus recientes clips.





Abismos y soledades

En Abismo, Utopa (trío de rock-pop local conformado por Mauro Gordillo en voz, Joaquín Navas en bajo y Juan Ledesma en batería) intercala imágenes del grupo tocando en vivo con pasajes de los músicos con su torso desnudo cantando frente a la cámara junto a una chica. Sobre la elección del tema, Mauro comenta que "es uno de los primeros que hicimos cuando la banda comenzó. Lo teníamos guardado en un cajón y después de hacerle algunos cambios, lo reversionamos y nos pareció necesario grabarlo. Encaja perfecto con nuestro momento musical actual".





Gordillo repasa el proceso de concreción del clip, dirigido por el realizador santafesino que utiliza el seudónimo de J. Osterman, y comenta que "se nos ocurrió hacer un video con la canción porque es el único tema que grabamos en el año. Es un single y como tal nos parecía lo más adecuado sacarlo con ese formato".

Abismo



La producción fue filmada detrás del Molino Marconetti, con Alto Verde de fondo. La grabación y mezcla de la canción estuvo a cargo de Bruno Leurino y del mastering se encargó Luciano Luggren, de Estudio El Pote.





Acerca de la historia que narran en la producción, Mauro explica que "la idea del video surgió rápidamente y es bastante simple. La canción trata sobre la desesperación de uno en la propia inseguridad". "En la noche no quiero caer / el abismo no es un ideal / y esta noche vuelvo a intentar / no pensar más en vos", dice el estribillo.

Utopa.jpg Abismo es el tema que Utopa decidió grabar este año como single y video



Mauro comenta que "en las tomas en las que estamos cantando desnudos, quisimos reflejar la soledad de una persona y la necesidad de otro que ya no está: es la caída en un abismo y la lucha por no sentirse así".





Música a la velocidad de la luz

Bailá muestra a Chino Mansutti en diferentes escenarios hogareños y urbanos, avanzando al ritmo combinado de las técnicas del time lapse y el stop motion, y el pulso de la música electrónica.





Este tema es el adelanto de "Ese mundo sin tiempo", la última producción que el cantante y guitarrista grabó con Los Cronopios, su banda actual.





"Bailá es el tema que mejor resume la búsqueda sonora y estilística de este disco. Es muy diferente a todo lo que haya editado anteriormente y me parecía una buena carta de presentación para esta nueva etapa", cuenta Mansutti.

Baila







Marcando diferencias con "Frenesí", su trabajo anterior editado en 2015, Gonzalo asegura que "intento metamorfosearme cada vez que me propongo hacer un nuevo disco. Las máquinas, los sintetizadores y el beat tecno de Bailá me desprenden tajantemente del formato sinfónico y analógico de mi disco anterior".





El Puente Colgante , el Molino Marconetti, el Teatro Municipal y la Costanera son algunos de los escenarios santafesinos que pueden apreciarse en "Bailá", cuya realización estuvo a cargo del director Wally Binco.





"Los libros en la mesa / el rock desde la pieza / fueron excusas para ser", canta Chino en una letra que mezcla la melancolía por lo que ya fue y la esperanza en lo que vendrá.





Acerca de la génesis de esta idea, Mansutti cuenta que "hace mucho tiempo fantaseaba con usar el stop motion o el time lapse para un video, a partir de los clip de Peter Gabriel que miraba de chico o los documentales de la BBC. Hace unos meses vi que había un director que estaba documentando la obra del Niño de Cobre con estos recursos y me puse a rastrearlo".





Fue así que dio con Wally Binco: "Wally es un santafesino que después de viajar muchos años por todo el mundo, volvió a su ciudad natal con esta técnica perfeccionada y muchas ganas de ejercer su arte acá", explica Gonzalo.

ChinoM Gonzalo Mansutti adelantó Ese mundo sin tiempo con Bailá



Refiriéndose a cómo fue trabajar bajo las reglas de esa artesanal y delicada técnica, afirma que "la experiencia fue por momentos tediosa y extenuante, fueron muchas jornadas de miles de fotos para lograr 10 segundos de video, pero el resultado final nos encantó a los dos".





"Bailá" es el primer corte de "Ese mundo sin tiempo", disco grabado bajo la producción de Leo Costa, tecladista de Octafonic y que irá viendo la luz de manera gradual en el 2018.





En ese sentido, Gonzalo cuenta que "el disco está terminado hace unas semanas y estoy loco por mostrarlo. Atendiendo a las nuevas formas de consumo, estoy negociando con mi ansiedad para que las canciones salgan paulatinamente a lo largo del año. En septiembre quizás pueda editar una primera parte. Lo cierto es que los playlist de Spotify, la fugacidad de las cosas y la falta de tiempo han hecho que los álbumes completos ya no se escuchen, así que trataré de acoplarme a esta manera vertiginosa de disfrutar de la nueva música".





Atrapados en las redes

"Es lo que piensas / es lo que haces / sos un juguete / Despierta!!", implora Lucho Bonatti, cantante de Mastodonte, sobre el final de Marioneta, tema incluido en su EP debut que lleva el nombre del grupo, editado el año pasado.





Ambientando con una estética posapocalípitca que remite a Mad Max, Marioneta explota con potentes riffs y una letra que habla del sometimiento tecnológico.

Masto.jpg



El video muestra a los músicos tocando en el Centro Cultural El Birri, caracterizados como cyborgs después de una explosión nuclear, mientras que un personaje fuera de sí (interpretado por el actor Javier Bonatti, hermano de Lucho) busca escapar de la pesadilla digital.





El grupo trabajó junto a la productora audiovisual Not Momma, quedando la dirección del trabajo a cargo de Mayo Vernetti. Leonardo Montejo, baterista de la banda, afirma que "la idea comenzó a fines del año pasado, porque estábamos necesitando material audiovisual. De entrada pensamos en Not Momma porque sabemos cómo laburan. Nos reunimos tres veces con ellos tirando ideas, siempre con el tema ya elegido".





Mastodonte



La idea original fue mutando a medida que se intercambiaban opiniones. Montejo cuenta que "básicamente se iba a hacer una historia bien guionada y la banda iba a aparecer recién a lo último. Pero después lo pensamos mejor y debido a que es nuestro primer video, decidimos que era bueno que aparezcamos más. Y se llegó a una buena combinación del guión y la banda, para darnos a conocer un poco".





El músico expresa que "elegimos Marioneta porque es uno de los temas más representativos de nuestro estilo musical. Además, tuvo buena aceptación en el público: fue uno de los primeros con el que hicieron pogo y hasta inventaron un cantito con el riff de la canción".