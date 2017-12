Así le quedó el rostro a Julio Bazán tras la agresión que sufrió frente al Congreso

"Todavía persiste la molestia del corte que tengo en la cabeza, donde me suturaron con cinco ganchos; además tengo la boca hinchada y dificultades para hablar porque me quemaron por dentro con la ceniza que me tiraron", explicó Bazán en declaraciones a Radio Mitre.





Aunque admitió que no puede identificarlos, dijo que era un grupo joven, con un jefe, "todos transformados por la ira". "No fue la primera vez que me lastimaron, he estado en otras situaciones, pero ahora los periodistas somos objeto de una cacería, algo que nunca había visto", agregó.