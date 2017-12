Contigiani le pidió al gobierno que se deje ayudar y convoque al diálogo para pacificar el país

El diputado santafesino por el Partido Socialista, Luis Contigiani, le pidió al gobierno de Mauricio Macri "que se deje ayudar" y que no se intente tapar "la gigantesca movilización popular pacífica" que se dio en el país por unos pocos violentos. Además, Contigiani dijo estar dispuesto a debatir el proyecto de reforma previsional junto con la nueva ley tributaria. "No se puede debatir una sin la otra porque están muy unidas", aseguró.





"Dejen ayudarse, escuchen, dialoguen; convoquen a la alta política. Dejen de hablar solo con los gobernadores que ya tienen suficientes problemas cada uno en su provincia en una Argentina que se devoró al federalismo. Convoquen a las fuerzas políticas, vamos a un diálogo, vamos a ponernos de acuerdo pacíficamente, democráticamente en cuatro o cinco cosas y vamos a pacificar la Argentina", pidió y luego agregó: "Vamos a darle hondura a la democracia y vamos a sacar lo mejor de la Argentina. Pero no vayan por este camino y dejen ayudarse. Están por el camino de la teoría del poder y van redoblando la apuesta una y otra vez. Eso genera marcos de tensión que la democracia y el Parlamento no pueden procesar".





"Se quiere menoscabar –advirtió–, se quiere despreciar la gigantesca movilización popular pacífica que se dio hoy en la Argentina con más de 500.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires . La quieren menoscabar por acusaciones de violentos. Yo repudio a los violentos vengan de donde vengan. Pero nada va a poder menoscabar la jornada de protesta masiva y pacífica".





Luego aclaró que quiere que le vaya bien al gobierno. "No soy de los que están apostando al fracaso de un gobierno democrático. y no lo hago solo por un deber republicano o un deber político ético y moral, sino porque cada vez que a un gobierno democrático le fue mal se multiplicó la pobreza y la indigencia en la Argentina. No son los ceos los que sufren ante una crisis de gobernabilidad, son los 13,5 millones de argentinos por debajo de la línea de la pobreza los que sufren".





"La condición de construir una sociedad basada en el bien común no solo es la paz social basada en la estabilidad y la seguridad de las personas, sino la justicia distributiva. Y estamos sintiendo todos los argentinos, incluso los que votaron por su gobierno, que este proyecto no contempla y no hace fe a la justicia distributiva, y ahí es donde se quiebra el pacto social. Ahí es donde se quiebra la representación política, donde se pone en cuestión la democracia y donde se perforan los niveles de violencia", aseguró.





"Por eso le propongo que reflexionen, humildad, que crean más en la política y que nosotros podamos recorrer un camino de diálogo" sostuvo y argumentó: "Reconozcan a la política a partir de los partidos políticos y que salgan del camino de la coerción, de la presión para reconocernos como argentinos".





Por último recordó los debates que mantuvieron Ricardo Alfonsín y Antonio Cafiero y le pidió a Emilio Monzó, como presidente de la Cámara y representante del oficialismo, que haga memoria en honor a su pasado peronista. "Alfonsín y Cafiero debatían en público, pero en algún punto se reconocían y en ese reconocimiento estaba el sistema político. En momentos muy difíciles como fue la década del 80 pudimos transitar la reconstrucción de la democracia en la Argentina. Los invito a que tomemos ese ejemplo. Vamos a darle lugar a la política porque todos queremos que a su gobierno le vaya bien, pero a partir de la justicia social, a partir de discutir los proyectos pero en los tiempos que haya que discutirlo".