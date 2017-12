Frana: "El oficialismo faltó a la verdad y no le dijo al pueblo que esta ley lo perjudicaba"

La diputada santafesina por el Frente para la Victoria, Silvina Frana, tomó la palabra en la sesión especial de este lunes para debatir la reforma previsional y acusó al oficialismo faltar a la verdad. "Si llegamos a este nivel es porque en ningún momento se le dijo a ese pueblo que está afuera que esta ley los perjudicaba", expresó.





"Cuando algunos diputados del oficialismo –continuó– hoy hablan de que hubo un error de comunicación, claro que hubo un error de comunicación y es porque no les dijeron la verdad, no les dijeron que con esta ley iban a cobrar menos, que se perjudicaban a 17 millones de personas; que va a haber jubilados de primera y de segunda, que la gente se va a tener que jubilar a los 70 años con poca posibilidad de generar puestos de trabajo para los jóvenes y lo que es peor, no les dijeron que con este conjunto de leyes estábamos atentando con el sistema previsional argentino".





Por otra parte, Frana descartó que no se quiera debatir el proyecto y aseguró que la semana pasada los diputados acudieron a cada convocatoria en las comisiones. "Me acuerdo que la semana pasada nos preguntábamos si nos podían dar una explicación sobre porqué aplicando la misma fórmula en 2009 hoy la jubilación mínima sería dos mil pesos menos, nunca nos contestaron y además nos dijeron que estábamos mintiendo; y cuando vinimos a la sesión alguien dijo que «no estaría sentada acá si no habría una compensación», entonces si hay una compensación es porque alguien está perdiendo", expuso.





"Si hoy estamos acá con este problema fuera del recinto es porque no le dijimos la verdad a la gente, ni a ellos ni a los representantes de la gente que somos nosotros. Vinimos a debatir, vinimos a las comisiones, hicimos preguntas, mostramos ejemplos y nunca nos trajeron una respuesta", dijo y agregó: "Cuando hablamos de la ley de reforma tributaria que también vamos a tratar, cuando hablamos del consenso fiscal pedimos los papeles de trabajo que trabajaron con los gobernadores para ver de qué manera podíamos demostrar que acá no se estaba perjudicando a la gente. Nunca nos alcanzaron esos papeles de trabajo, nunca nos dieron un solo número, nos convocaron a una reunión informativa y firmaron el dictamen de mayoría".





"Por eso la situación que estamos viviendo hoy es pura y exclusivamente responsabilidad de un oficialismo que si comunicó mal porque dijo mentiras y no dijo lo que le iba a pasar a la gente, que con estas leyes comprometemos el futuro del sistema previsional argentino. Esto no se resuelve en 48 horas y comparto lo que dijo (Luis) Contigiani, todos estamos dispuestos a dar los debates, todos queremos trabajar seriamente; no son los gobernadores los que tienen que modificar leyes, somos los legisladores. Háganse cargo, el conflicto que tenemos hoy es puramente responsabilidad del oficialismo", concluyó.