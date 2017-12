Reforma previsional: piden prudencia ante la inminente presentación de amparos

Lidia Quintana, directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Santa Fe, sostuvo a UNO Santa Fe, al igual que lo hizo la Federación Argentina de Colegios de Abogados a través de un comunicado, que "no caben dudas que la aplicación (de la ley) va a ser inconstitucional porque pretende aplicar un índice de manera retroactiva" para el cálculo del aumento de marzo a los jubilados. Pero, sin embargo, afirmó que hasta tanto la nueva norma sea promulgada es apresurado presentar recursos de amparo para frenarla.





La profesional explicó además que lo prudente sería incluso esperar a que el nuevo cálculo se realice para saber efectivamente cuál será el perjuicio, en virtud de lo que hubieran cobrado los pasivos con la vieja ley. Hasta tanto, sostuvo, lo que existe es solamente un daño conjetural.





Para Quintana, algunos colegas están vertiendo de manera apresurada opiniones cuando todavía no está aún la ley vigente y no se aplicó tampoco lo que la misma establece. Dependerá a su vez, de los términos en los que el Ejecutivo la promulgue.





"Estamos abriendo el paraguas demasiado rápido, y todavía falta reglamentar. No creo que se pueda accionar hoy cuando nos están faltando elementos. Yo creo que la Justicia, si hay un perjuicio, lo tiene que reparar. De eso no me queda ninguna duda. Ahora, la Justicia no está en condiciones de resolver un amparo porque le faltan elementos aún", indicó.





No obstante, aclaró que según su entender avalado por años de ejercicio profesional en materia previsional, "la ley tiene falencias, y esos derechos van a ser defendidos por los abogados", sin que ello implique que se catalogue a los profesionales como promotores o creadores de la industria del juicio, como ya ocurrió con los dichos del Presidente sobre los litigios laborales y la existencia de una supuesta mafia.





"Solo defendemos derechos que han sido vulnerados por esta ley", advirtió.





Los amparos y sus razones

La ley sancionada el lunes establece la posibilidad de extender voluntariamente la edad de jubilación hasta los 70 años. Es decir, que si el trabajador decide seguir cumpliendo funciones, podrá hacerlo durante cinco años más. No obstante, Quintana hizo hincapié en que esta novedad que trae la ley, prevé a su vez, la suspensión de los aportes patronales a partir de los 65 años de edad de los trabajadores.





Con lo cual, reflejó, esto significará "que los años que la persona siga trabajando hasta los 70, le van a disminuir el haber jubilatorio, porque el cálculo inicial se hará en base a los aportes hechos hasta los 65 años".





Este es uno de los motivos viables sobre los cuales se fundamentan por estas horas algunos de los amparos colectivos que preparan distintos profesionales patrocinando a asociaciones de jubilados, entidades gremiales, y organizaciones de derechos humanos.





El otro motivo es por el cálculo del reajuste en sí, que en virtud de lo que expresó la titular del Instituto de Seguridad Social, sería aconsejable aguardar la presentación de las demandas hasta tanto el próximo aumento se determine en base al nuevo cálculo.





En cuanto al amparo por la edad, manifestó que lo tendrán que presentar en forma individual las personas que se vean afectadas, teniendo en cuenta que se trata de algo optativo.





Cautelar también

Además de los amparos que preparan distintos estudios de abogados, en las últimas horas, se conoció la intención de algunos de ellos de elegir un camino diferente mediante la presentación de medidas cautelares de no innovar respecto de la aplicación de la reforma previsional aplicada. Sin embargo, por el momento son solamente acciones que se estudian y que están a la espera de que la ley entre en vigencia.





Sobre el bono

Respecto del bono compensatorio, resaltó que además de lo negativo que pudiera resultar la aplicación del nuevo índice para movilizar los haberes de los pasivos, el aporte suplementario no compensa la quita y también es lesivo para muchos de sus beneficiarios porque está condicionado a distintas situaciones, ya que establece diferencias en los montos entre jubilados de hasta 10.000 pesos con y sin moratoria, personas con discapacidad y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.





"Esto sí o sí crea una desigualdad entre los beneficiarios de la seguridad social", afirmó.





Respecto de la pronunciación de la Faca

El nota emitida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados sostiene que la nueva ley iría contra el "principio de Progresividad" que se encuentra consagrado en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional y el principio de Movilidad del artículo 14 bis. Además, afirman que también afectaría el tratado internacional con categoría Constitucional (75, 22) de "Comisión Americana de Derechos Humanos" que en su artículo 26 habla de tales puntos.





También, la reforma sancionada, afirman los colegios de abogados, se encontraría en colisión con el artículo 7 del Código Civil y Comercial que establece la irretroactividad de la ley sancionada.





"El reemplazo del sistema vigente por una fórmula en la que incide mayoritariamente la evolución del costo de vida, aumenta notablemente el riesgo de que los beneficios previsionales se deterioren frente a los salarios de los activos, con lo cual se produciría un claro incumplimiento a la garantía de movilidad plasmada en el artículo 14 bis de la CN", sostiene el texto de la Faca.