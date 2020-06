Regenhardt. "Me hablaron de Unión, pero no me llamaron más"

Oscar Sabino Regenhardt fue un jugador plenamente identificado con Unión, debutó en 1974 con la camiseta rojiblanca y estuvo en el club en la mejor etapa. Como por ejemplo en la campaña de 1979 en la que el Tate logró el subcampeonato. Y fue transferido al Málaga de España en 1982.

Permaneció cuatro años en el equipo español y regresó a Santa Fe para jugar en Unión en la temporada 1986/1987, sin embargo no se retiró en Unión, ya que al año siguiente se marchó a Independiente Medellín en donde le puso fin a su carrera futbolística.

Pese a ser un producto genuino de Unión nunca tuvo la chance de trabajar en el club, de hecho estuvo 18 años en Boca, como coordinador de divisiones inferiores y como técnico de Reserva. Pero además también estuvo cinco años trabajando en Patronato.

En diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 101.7, el Choclo habló sobre la chance que existió de trabajar en Unión, pero que luego quedó descartada. Además opinó sobre las campañas de 1979 y 1989 y dijo que los exjugadores no están en el club por cuestiones políticas.

A la hora de comparar las campañas de 1979 y 1989 expresó: "Son dos cosas distintas, es como comparar a Maradona con Messi. Son dos cosas muy importantes que se lograron con distintos planteles. Tanto uno como otro tuvieron ese éxito y es para felicitarlos, de todos modos no es lo mismo Primera División que jugar en la B. Pero igualmente las dos campañas fueron muy importantes".

Respecto a la chance de trabajar en Unión contó: "En diciembre yo estaba operado de la cadera y me vinieron a hablar a mi casa para ser el coordinador de Unión. Pero pasaron 10 días y nadie me llamó, tuve que llamar yo para ver que pasaba, pero nunca me dieron una respuesta que me dejara tranquilo".

Y agregó: "Vino gente que trabaja en el club, se acercaron para consultarme, para ver que pasaba. Pero cuando se lo mencionaron al presidente (Luis Spahn) quedó todo estancado. Está claro que los exjugadores no trabajan en el club por una cuestión política".

"Yo creo que si hacés una encuesta hoy, hay mucha gente que quiere que trabajen en el club, no que vaya yo, sino el Lito (Bottaniz), Humoller, Centurión, el Turco Alí, Mazzoni, gente con mucha capacidad. Pero tenés que hacer un proyecto en serio. Unión fue el primer club en Santa Fe que tuvo un predio que fue la Tatenguita y hoy está alquilando un predio (Casasol) con todos los costos que eso implica".