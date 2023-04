Renault presentó nuevas actualizaciones para la Alaskan

Esta renovación de producto tiene como la principal novedad la inclusión de dos nuevas versiones (2WD y 4WD) de nivel de equipamiento Intens con transmisión automática de 7 velocidades. Ambas versiones son propulsadas por el motor biturbo 2.3 L de 190 cv de potencia y 450 Nm de torque fabricado por Renault en la ciudad de Cléon Francia.

La versión 4WD ha comenzado a salir de la línea de Fábrica Santa Isabel durante marzo y ya estará disponible a partir de abril para su comercialización, mientras que la versión 2WD tiene previsto su inicio de fabricación en el mes de mayo.

"La llegada de estas nuevas versiones implicará una mayor cobertura del segmento, ofreciendo así alternativas a la medida de un mayor número de clientes", sostuvo Marcelo De Carlo, Director de Marketing de Renault Argentina, "Desde su lanzamiento, Alaskan tuvo una gran aceptación en el mercado argentino. Estamos orgullosos de seguir apostando por nuestro país y la producción realizada en nuestra Fábrica Santa Isabel, reforzando aún más nuestro compromiso con la industria nacional. Con esta actualización, Renault continúa acompañando la evolución de uno de los segmentos más importantes y que mayor aceptación y atractivo ha cobrado en nuestro mercado", agregó el directivo

Renault-Alaskan-Intens-285229.jpg

Asimismo, Renault Argentina anunció algunos cambios de equipamiento en todas las versiones que hoy presenta la gama lo que incluyen:

6 airbags (frontales, laterales y de cortina) para todas las versiones, fundamentales para la seguridad pasiva.

Cierre automático de puertas en rodaje para todas las versiones.

Paragolpes trasero con escalón para todas las versiones, en color carrocería a partir de la versión Emotion.

Nuevo diseño de tapizado en tela para todas las versiones (excepto Iconic & Outsider que cuentan con tapizado de cuero).

Con estas actualizaciones, la gama Alaskan quedará conformada de la siguiente manera:

Outsider 2.3 dCi 190 4WD AT -Iconic 2.3 dCi 190 4WD AT - Intens 2.3 dCi 190 4WD AT / Nueva - Intens 2.3 dCi 190 4WD - Intens 2.3 dCi 190 2WD AT / Nueva - Intens 2.3 dCi 190 2WD - Emotion 2.3 dCi 190 4WD - Emotion 2.3 dCi 190 2WD - Confort 2.3 dCi 160 4WD - Confort 2.3 dCi 160 2W.

Renault-Alaskan-Intens-285729.jpg

Los precios oficiales para el mes de abril van desde los $ 9.710.000 para la versión confort 4x2 hasta los $ 15.700.000 para la Outsider que es la tope de gama. En cuanto a los costos de los nuevos modelos, la configuración Intens 4x2 tiene un valor de $ 12.590.300 y la 4x4 de $ 14.126.000.

Renault-Alaskan-Intens-287629.jpg