Rige un alerta por tormentas fuertes para Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes para el centro y sur de Santa Fe. Incluye además, centro-oeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, noreste de La Pampa, noreste de Mendoza, San Luis y sur de Santiago del Estero.

"Se espera que, a partir de la tarde de hoy jueves 19, sobre el sur del área de cobertura, comiencen a desarrollarse áreas de tormentas, y que las mismas afecten al resto de la región a partir de la madrugada del viernes 20", comunicó en su informe de las 14 el organismo.

Y agrega: " Se espera que algunas sean localmente fuertes, acompañadas fundamentalmente de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y en forma muy localizada, abundante caída de agua en cortos períodos con ocasional caída de granizo. Las condiciones tenderán a mejorar de sur a norte de la región durante la tarde del viernes 20. Se prevén valores de precipitación acumulada durante todo el período entre 20 y 50 mm".

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

La Municipalidad de Santa Fe informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un aviso por tormentas fuertes que afecta al centro y sur de Santa Fe, centro-oeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires, las provincias de Córdoba y de San Luis, el noreste de La Pampa, el noreste de Mendoza y el sur de Santiago del Estero.

Por este motivo, el Municipio recuerda a la población una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular, como así también retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.

En balcones, ventanas y terrazas asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros. Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución.

Además, se aconseja a los ciudadanos que eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros, no desplazarse mientras dure la tormenta, salvo por extrema necesidad o en caso de urgencia, eludir los postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.