Rocío Oliva, expareja de Maradona, no pudo ingresar al velatorio íntimo

Al no poder ingresar, Oliva se instaló en su automóvil durante casi dos horas a la espera de alguna novedad para poder pasar hasta el Salón de los Pueblos Originarios y al no conseguir respuesta, se retiró del lugar con lágrimas.

"No me permitieron ingresar y no sé por qué. Soy la última mujer de Diego y quería despedirlo", lamentó Oliva, quien mantuvo relación con el astro hasta 2018.

Oliva acompañó a Maradona durante seis años e incluso convivió con él cuando dirigió en Emiratos Árabes a los clubes Al Wasl y Al-Fujairah.