Ronaldinho: "Ha sido duro, gracias a todos los que me apoyaron"

Mientras sigue en Asunción, donde está instalado en un lujoso hotel tras pagar la fianza después de pasar más de dos meses tras las rejas, Ronaldinho se mostró con una sonrisa y les agradeció a aquellas personas, en especial a Carles Puyol y a Ronaldo, que lo apoyaron en medio de su difícil situación procesal.

“Ha sido duro, gracias a todos los que me han apoyado. Se lo agradezco de todo corazón. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras para salir lo más pronto posible de esta tormenta", declaró Ronaldinho en una entrevista con Mundo Deportivo.

Y agregó: "Acá tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Hacemos deporte y academia casi todos los días. Tenemos un gimnasio donde poder trabajar y una sala que nos han adaptado".

El surgido en Gremio se aloja junto a su hermano en un hotel que es propiedad del grupo Barcelona y parece que el destino lo volvió a unir después de 12 años. "Definitivamente estamos unidos para siempre. Siempre será mi segunda ciudad. Es el club más increíble y su afición vive en lo más profundo de mi corazón. He intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz", deslizó.

"Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", concluyó.