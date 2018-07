Armando Pérez: "Este grupo de jugadores se comió muchos técnicos"

La continuidad de algunos futbolistas en la Selección Argentina es uno de los temas en cuestión que más se debatió en los últimos días, luego de la eliminación de Rusia 2018.

Por esta razón, Armando Pérez no se achicó y expuso su opinión: "Este grupo se comió muchos técnicos, con Sampaoli quedó más que demostrado que pasó lo mismo. "Cuando uno nombra a un gerente, el gerente es el que manda. Si yo le pregunto al empleado qué hacer... Yo le recomendé a Bauza que no lo vea a Messi, que tome las decisiones como técnico, pero era muy difícil abstraerse de un grupo que estaba formado. Messi es un ejemplo, aclaro".

El ahora dirigente colaborador de Belgrano de Córdoba apostó por Edgardo Bauza durante su gestión en la AFA: "Una característica de los argentinos es que todo lo que está hecho de antes hay que romperlo. Yo hablé con Sampaoli y había que poner seis millones de dólares. El único técnico que aceptó y no impuso nada, que quería ser el seleccionador, en las condiciones en que estaba la AFA, fue Edgardo Bauza".





"Cuando Sampaoli hizo el contrato sabía este resultado, por eso propone que su Mundial es el de Qatar", explicó el entrenador, quien además aclaró: "Hay muchos jugadores que hablaban con dirigentes y políticos, inclusive cuando estábamos designando al técnico de la Selección".





Por último, Armando Pérez no dejó pasar el momento y también le apuntó a los actuales dirigentes de la AFA: "Es muy debilitante tratar con gente como Angelici y Tapia. Estamos en una crisis y no están administrando la crisis como corresponde (por Tapia). No va a haber horizonte si no nos juntamos entre todos y coordinamos una salida". "Tengo relación con Macri, pero el ejecutor de lo que piensa Macri es Angelici", sostuvo Pérez.