Brasil, el gran candidato, inicia su camino en el Mundial ante Suiza

Brasil, candidato al título en el Mundial de Rusia, hará su presentación contra Suiza por el Grupo E, en el estadio Rostov Arena, con sus cuatro "fantásticos": Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho y Willian.



Los brasileños, líderes sudamericanos, y los suizos se medirán desde las 15 (hora de la Argentina) en el estadio de la ciudad de Rostov On Don, en un encuentro que arbitrará el mexicano César Ramos y se podrá ver por la TV Pública y DirecTV. El Grupo E también está integrado por Costa Rica y Serbia.



Brasil, pentacampeón mundial (sus títulos fueron en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), buscará en Rusia una revancha del último mundial, jugado en su casa, después de quedar eliminado en las semifinales con una goleada histórica de Alemania por 7-1.



El actual técnico Tite, cuyo equipo arrasó en las durísimas Eliminatorias de Sudamérica, le imprimió otro funcionamiento a aquel que dirigía Luiz Felipe Scolari.



Neymar, que se lesionó en los cuartos de final con Colombia en Brasil 2014 y no pudo jugar las semifinales, buscará que este sea su Mundial como referente de su equipo, a los 26 años.



El exjugador del Barcelona y actual estrella del París Saint Germain llegará al debut en un 80 por ciento de su condición física, luego de someterse a una operación del quinta metatarsiano del pie derecho en febrero de este año. Los médicos aseguraron que Neymar alcanzará su nivel ideal hacia la fase de octavos de final.



"Ney" no estará solo en el joven y ofensivo Brasil de Tite, que asumió el 1 de septiembre de 2016. Gabriel Jesús, el menor del plantel con 21 años y estrella del Manchester City, lleva diez goles en la "era Tite". Neymar le sigue con nueve, Coutinho con seis y Willian con dos. "Esta alineación nos brinda mucha creatividad y agresividad", confió el entrenador.



Hace cuatro años, mientras el seleccionado verdeamarelho jugaba el Mundial en su casa, Gabriel Jesús (con 17) pintaba las calles en su barrio, Tremenbé, en San Pablo, para "embellecerles" el paso a los seleccionados que disputaban el Mundial. Mañana se convertirá en el jugador más joven de Brasil en ser titular en un mundial.



Suiza, que tiene como antecedente histórico ser el único país en la historia de los mundiales en ganarle en el debut a quien luego fue campeón (España en el 2010), intentará repetir el batacazo.



A cuatro años de que los eliminara Argentina en octavos de final, con gol agónico de Ángel Di María, los helvéticos llegan con nueve victorias y un empate en la fase de clasificación europea. El equipo que dirige Vladimir Petkovic igualó 1-1 con España y le ganó 2-0 a Japón en los amistosos de preparación.



La estrella de Suiza es Xherdan Shaqiri, jugador del Stoke City inglés, y el país de Roger Federer tiene como mejores antecedentes en los mundiales los cuartos de final en 1934, 1938 y 1954.





= Probables formaciones =



Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Paulinho y Casemiro; Philippe Coutinho, Willian y Neymar; Gabriel Jesus. DT: Tite.



Suiza: Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji y Ricardo Rodriguez; Valon Behrami y Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili y Steven Zuber; Haris Seferovic. DT: Vladimir Petkovic.



Árbitro: César Ramos (México).



Estadio: Rostov Arena.



Hora: 15.