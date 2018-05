Chiqui Tapia: "Tener un buen Mundial es estar entre los cuatro mejores"

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sabe que la Selección de Jorge Sampaoli no está entre los candidatos principales a ganar el Mundial. Lo reconoce y admite que hay equipos muy poderosos que vienen con mucho tiempo de trabajo, con el mismo cuerpo técnico e incluso hasta "el 80% de los mismos jugadores" desde que empezaron las eliminatorias mundialistas.

El Chiqui entiende que esa "diferencia" no jugará a favor en Rusia; pero no se achica y confía plenamente en lo que pueda generar Lionel Messi y el equipo de Sampa: "Para mí tener un buen Mundial es estar entre los cuatro mejores", lanzó en diálogo con C5N.





Y enseguida justificó su consideración: "Una selección que ha tenido tres técnicos en Eliminatorias, porque Sampaoli dirigió cuatro partidos de eliminatorios y seis amistosos, te va a marcando una tendencia. Estuvimos trabajando en el recambio generacional, no había proyecto en juveniles, por eso hay una diferencia con selecciones muy poderosas que vienen con trabajo, donde no sólo el cuerpo técnico se mantuvo sino que también el 80% de los jugadores. Una diferencia que no juega a favor".