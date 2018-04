¡Con Messi no! "Si le pego, no puedo volver al país"

"Si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se le puede parar ni con faltas, le das y sigue queriendo jugar al f√ļtbol. Es eso, el f√ļtbol, siempre quiere hacer un gol y lastimar el arco rival", cont√≥ el ex futbolista de River Plate, Racing Club y Estudiantes de La Plata.





"Es el mejor sin discusi√≥n. Aparece por cualquier lugar del campo, mete goles, asiste... Ah√≠ va a haber mucho trabajo defensivo, tenemos que estar perfectos, pero tenemos el sue√Īo de un t√≠tulo y eso no nos lo quita nadie", afirm√≥ Mercado en una nota con Diario As.





El encuentro entre Sevilla y Barcelona tendrá lugar el próximo sábado, a las 16.30, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.