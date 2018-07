Courtois: "Francia jugó al antifútbol"

Thibaut Courtois, arquero de Bélgica, habló después de la derrota frente a Francia por 1-0, en la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018.





"Ha sido un partido frustrante. Francia no ha jugado a nada, ha jugado a defenderse con 11 jugadores a 40 metros de su arco. Jugó al antifútbol", afirmó Courtois. Y agregó: "Hemos perdido contra un equipo que no es mejor. A veces pasa eso y a España también le ocurrió. Hay equipos que quieren el balón y otros que se plantan detrás de la pelota", afirmó el del Chelsea.





"Ellos saben que los problemas que hemos tenido en los últimos dos años, los partidos complicados han sido contra equipos que se encierran. Hemos visto en este partido a delanteros como Giroud y Griezman a 35 ó 40 metros", dijo el arquero y, más allá de la queja, aseguró que la estrategia de Francia "es legítima".





"Todo el que pierda en una semifinal va a estar igual que nosotros. Si perdés con un equipo que juega mejor los felicitás porque fueron mejores, pero no tengo esa sensación, aunque es verdad que otras veces yo no he merecido ganar y he ganado", manifestó.





"Me da igual ser el mejor arquero del torneo pero prefiero ganar la final. Pero estoy contento con mi rendimiento", concluyó.