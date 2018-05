Cristian Pavón admitió en qué posición se siente más cómodo

"Desde que arranqué a jugar al fútbol siempre jugué por la izquierda. Es donde me siento mas cómodo porque me permite enganchar y pegarle al arco", afirmó durante la conferencia de prensa que brindó en el predio de la "Desde que arranqué a jugar al fútbol siempre jugué por la izquierda. Es donde me siento mas cómodo porque me permite enganchar y pegarle al arco", afirmó durante la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA en Ezeiza. "Fui el máximo asistidor de la Superliga con Boca . Eso es lo mío. Pero también fue gracias a mis compañeros. Ojalá acá en la selección pueda hacer lo mismo y que eso sirva para que los nueves hagan muchos goles", agregó. Y completó: "Sin embargo no tengo ningún drama en atacar y defender si me lo pide el entrenador. De hecho lo hago en Boca. También puedo hacerlo en el seleccionado", puntualizó.





Embed [SELECCIÓN MAYOR] Cristian Pavón ️: "Si salí máximo asistidor fue gracias a mis compañeros. Ojalá acá se repita". pic.twitter.com/O9c6RARGDC — Selección Argentina (@Argentina) 25 de mayo de 2018



El exjugador de Colón, en otro tramo de la conferencia de prensa, le agradeció al director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, "por estar en la Selección". Estoy disfrutando de lo lindo que es esto. Se lo debo a Guillermo. Cuando llegó a Boca yo no estaba en mi mejor momento, no jugaba, era suplente. Pero el me bancó siempre. Así que nunca me voy a olvidar, pase lo que pase, de todo lo que me dio para llegar acá y jugar el Mundial", enfatizó.





"Que me comparen con Caniggia es una felicidad tremenda. Igual tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y voy a trabajar para que eso suceda", apuntó. Y siguió: "Jugar al lado de Messi sería muy lindo, es el mejor del mundo. seria un sueño", confesó.





Pavón, por último, habló sobre su futuro. "Primero está el Mundial. Dspues veré qué pasa con mi futuro. Tengo la cabeza acá. No hable no con los dirigentes de Boca ni con mi representante. No tengo ninguna oferta para irme a jugar afuera", reveló. "Me llenó de orgullo que me elogiaran por lo que hice en Boca, que me reconocieran los referentes del seleccionado. Me recibieron de la mejor manera. Ojalá consigamos la Copa del Mundo. Es todo lo que buscamos", finalizó.