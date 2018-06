Croacia venció a Nigeria y lidera el Grupo D

Croacia superó este sábado a Nigeria 2 a 0 y lidera el Grupo D del Mundial de Rusia, que también integran Argentina Islandia , tras completarse la 1ª fecha. Oghenekaro Etebo en contra (32' PT) y Luka Modric de penal (16' ST) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Kaliningrado y que contó con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci.





LEER MÁS: Argentina no pudo vulnerar a Islandia y apenas empató en el inicio del Mundial





En el inicio Croacia buscó manejar el balón con Luca Modric y se aproximó con un remate de Ivan Perisic apenas alto, otro de Andrej Kramaric que se fue cerca del palo derecho del arco de Francis Uzoho y uno más de Ivan Perisic que se desvió al tiro de esquina. Y, de ese envío de pelota llegó la apertura del marcador, con un centro de Modric que cabeceó Kramaric y tras el desvío en Etebo se metió en el arco. Nigeria fue prolijo en el traslado del balón, a través de Obi Mikel y de Victor Mosses, pero le faltó profundidad. Poco antes del cierre de la primera etapa el propio Kramaric tuvo otra buena chance con un cabezazo apena elevado.





Embed ¡GOL DE #CRO! Etebo en contra convierte el 1-0 ante #NGA, a los 32 del primer tiempo pic.twitter.com/JjYoWBIZuZ — TyC Sports (@TyCSports) 16 de junio de 2018





En el inicio de la segunda parte y apurado por el resultado Nigeria tuvo la iniciativa y se aproximó con centros sin destino. Croacia siempre controló el juego y tuvo la más clara en esos primeros minutos, con un anticipo de Ante Rebic que se fue apenas alto.





Embed ¡GOL DE CROACIA! Modric, de penal, convirtió el 2-0 ante Nigeria, a los 26 del segundo tiempo pic.twitter.com/p7RMkStimm — TyC Sports (@TyCSports) 16 de junio de 2018





Al promediar la etapa William Troost-Ekong abrazó dentro del área a Marco Mandzukic y el penal fue transformado en gol por Modric, con un tiro cruzado y bajo a la derecha de Uzoho, que se arrojó hacia el otro lado. En tiempo de descuento, el ingresado Mateo Kovacic tuvo la chance de aumentar el resultado pero su débil envío fue rechazado por el arquero. Croacia, rival de Argentina el jueves próximo, se anotó una victoria que le abre buenas perspectivas en su objetivo de pasar a octavos de final.





Síntesis

Croacia: Daniel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Loven e Ivan Strinic; Ivan Rakitic y Luka Modric; Ante Rebic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic; Marco Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.





Nigeria: Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, Leon Balogun, William Troost-Ekong y Brian Idowu; Wilfred Ndidi y Oghenekaro Etebo; Victor Moses, Mikel John Obi y Alex Iwobi; Odion Ighalo. DT: Gernot Rohr.





Gol en el primer tiempo: 32' Etebo en contra (C). Gol en el segundo tiempo: 16' Modric de penal (C).





Cambios en el segundo tiempo: 15m. Marcelo Brozovic por Kramaric (C), 16m. Musa por Iwobi (N), 28m. Kelechi Iheanacho por Ighalo (N), 33m. Mateo Kovacic por Rebic (C), 40m. Marco Pjaca por Mandzukic (C) y 43m. Simy por Mikel (N).





Amonestados: Rakitic, Brozovic (C); Troost-Ekong (N).





Árbitro: Sandro Ricci (Brasil).





Estadio: Estadio Kaliningrado.