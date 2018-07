Dalić y el secreto de Croacia: "Corazón, orgullo y carácter"

El seleccionador croata Zlatko Dalic subrayó este miércoles que "el corazón, el carácter y el orgullo" fueron factores determinantes en el triunfo de Croacia 2-1 sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial de Rusia 2018.





"Si hubiéramos jugado mal no estaríamos hablando de que el domingo vamos a jugar una final. Creo que el de hoy fue nuestro mejor partido en este Mundial. Jugamos motivados, sin presión, sin nervios y sabiendo que no podíamos perder la cabeza. Hoy los jugadores disfrutaron de su fútbol", remarcó en una rueda de prensa celebrada en el estadio moscovita de Luzhniki.





"Esta noche todos ellos mostraron toda su fuerza y su energía. Yo quería hacer algún cambio, pero la realidad es que ninguno quería ser cambiado. Algunos jugaron lesionados. Estoy convencido de que estando así no jugarían cualquier otro partido, pero su actitud ha sido fantástica. Nadie quería decirme: 'No estoy preparado'. Todos me decían: 'No me cambies'. Ese carácter es algo que admiro. Nunca nos hemos rendido", valoró. el DT sobre el cansancio físico de sus futbolistas, luego de afrontar el tercer alargue en 10 días.





Sobre el camino seguido por el conjunto croata a lo largo de todo el torneo, Dalic apuntó que cada triunfo les dio "confianza en términos de mentalidad y de fuerza psicológica". Y dejó un aviso de cara a la final del domingo ante Francia: "Somos de un país donde la gente nunca se da por vencida".