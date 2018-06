Diego Reyes será baja en la selección de México

"El pasado 6 de mayo [...] salí de cambio por una lesión en la pierna con la que he estado batallando en los últimos días" indica el propio Reyes es un comunicado. "He decidido que no formaré parte de los 23 jugadores que disputarán la próxima Copa del Mundo", aclara. Su lugar será ocupado por Erick Gutiérrez, jugador del Pachuca, quien se sumará al grupo lo antes posible.







La selección de México sufrirá una baja importante a pocos días del debut mundialista. Diego Reyes no se recuperó completamente de una molestia que lo aqueja en la pierna y finalmente decidió, junto al cuerpo técnico, ser reemplazado de la lista de 23 jugadores que viajará a Rusia.